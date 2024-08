Cerdanya i Capcir aspiren a ser el primer pol d'atracció de bicicleta tot terreny del Pirineu

Després de l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà, l’Escorxador també comú d’Ur i la promoció turística conjunta, les institucions del territori han engegat el que ha de ser el quart gran projecte unificat de tota la Cerdanya i el Capcir. Es tracta d’un gran territori de rutes per a bicicleta de muntanya amb una senyalització unificada i una guia única.

El Consell Comarcal de la Cerdanya, la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne i Pyrénées-Catalanes, han editat la Guia BTT sense fronteres Pirineus Cerdanya Capcir, un llibre que reuneix noranta itineraris per fer per les dues comarques en bicicleta tot terreny, també dita de muntanya. La guia inclou rutes locals ja existents, d’altres que s’han unit obviant les fronteres administratives així com dos grans itineraris pirinencs.

La nova guia ja es pot trobar a la venda a les oficines de turisme de la Cerdanya i el Capcir en català i francès a l’espera que pròximament també s’editi en espanyol i anglès.

El finançament d’aquest nou producte ha anat a càrrec de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus-Cerdanya, organisme impulsat per a la promoció turística conjunta de tot el territori. Alhora, per la seva realització ha comptat amb la feina d’un grup de treball format per les institucions participants i aficionats locals a la bicicleta de muntanya. Així, la guia proposa vuit punts de sortida a Llívia, Puigcerdà, Alp, La Molina, Ger, Prullans, Bellver i Martinet, a les quals disposen de serveis essencials per al ciclista, i s’hi han instal·lat plafons informatius amb les rutes. Igualment, les rutes del llibre ofereixen track GPS per poder-se fer amb aquest aparell de navegació via satèl·lit i, les fàcils i molt fàcil, també s’han senyalitzat sobre el terreny. En aquest sentit, la senyalització ha estat homologada per la federació francesa de ciclisme. Igualment, a les webs de turisme de cada territori hi ha la informació sobre aquestes rutes i espais específics des dels quals els aficionats es poden descarregar els tracks GPS de les rutes.

La guia ofereix rutes de quatre nivells de dificultat, una ruta de set dies per recórrer bona part del territori de 240 quilòmetres i una ruta de quatre dies que travessa tot el centre BTT des de Font-Rabiosa fins a Martinet de 91 quilòmetres.

En la presentació de la guia, el president del Consell Comarcal de Cerdanya, Isidre Chia, ha remarcat que «la gran feina que han fet els tècnics de les dues bandes de la frontera per a fer realitat aquest projecte que fomenta l’esport i el respecte a la natura d’aquest entorn que tenim la gran sort de gaudir les tres comarques veïnes». Per la seva banda, el president de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne, Georges Armengol, i el president de la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes, Pierre Bataille, han destacat també la utilitat de la guia pel foment del turisme esport i de natura, el qual és actiu tot l’any i, per tant, pot ajudar a la desestacionalització del turisme a la zona», segons han explicat des del Consell Comarcal.