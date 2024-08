Consultaran als veïns el disseny del centre cívic de Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà exposarà als veïns i usuaris del nou equipament públic del Casino Ceretà la distribució dels espais interiors. L’equip de govern vol consultar els veïns per poder dissenyar un centre cívic el més adequat possible a les necessitats de la població. El primer col·lectiu que veurà satisfetes les necessitats d’espai i, doncs, també se li demanarà l’opinió és el dels avis en tant que la compra de l’immoble s’ha fet en gran part per poder-hi fer el nou casal.