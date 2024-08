Tretze ens locals rebran 209.000 € per a camions cisterna i obres urgents

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat subvencions per un valor total de 209.423 euros a dotze ajuntaments gironins i el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per al cofinançament de transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència per fer front a la sequera, tant per problemes de potabilitat com per manca d’aigua. La majoria d’ajudes han anat a pobles de l’Alt Empordà i la Garrotxa, tot i que també n’hi ha algun al Ripollès. En total, al conjunt de Catalunya s’han repartit 2,5 milions d’euros a través de 99 ajudes, però això no és tot. Tenint en compte que les pluges d’aquesat primavera no han aconsegut compensar tot el dèficit hídric que patien els municipis de conques internes, la Generalitat ha decidit ampliar els terminis per a la petició fins al 18 de setembre, en una resolució que sortirà publicada al DOGC el 26 d’agost.

La majoria d’ajudes que rebran els ajuntaments de les comarques gironines són per al transport d’aigua en camions cisterna als municipis que tenen problemes d’abastament. Han rebut subvenció per aquest concepte els consistoris de Cadaqués, Cistella, Darnius, Montagut i Oix, Pontós, Sant Jaume de Llierca, Sant Pau de Segúries, Santa Pau, Saus, Camallera i Llampaies, Susqueda, la Vajol i Mieres. Aquesta darrera localitat, a més, també ha rebut ajuts per a obres d’emergència. Per la seva banda, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona rebrà gairebé la meitat de la quantitat assignada a comarques gironines -uns 100.000 euros- per a obres d’emergència. Al conjunt de Catalunya, el repartiment és bastant similar: la majoria dels ajuts (68) s’han destinat a camions cisterna, 20 s’han atorgat per a l’execució d’actuacions d’emergència i amb els onze restants s’han subvencionat les dues actuacions. Els ajuts oscil·len entre el 46,5% i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros.

Ampliació de termini

En vista de la situació de sequera es pot perllongar en el temps malgrat les últimes pluges, l’ACA ha decidit ampliar fins al 18 de setembre el termini per presentar documentació per a sol·licitar aquest tipus d’ajudes. Així mateix, ampliarà també el període de les despeses realitzades, de manera que si la primera convocatòria incloïa només les que s’havien fet a fins a finals de juny, ara s’hi podran afegir també totes les que s’hagin realitzat fins a finals d’agost.

I és que, segons recorda l’ACA, des de que es va declarar per primera vegada l’entrada en estat de sequera hidrològica de diversos punts de les conques internes (inclosos alguns punts de les comarques gironines, especialment a l’Alt Empordà), el 29 de setembre de 2021, hi ha hagut una sequera «pràcticament ininterrompuda», ja que al llarg de molts mesos s’ha registrat una pluviometria inferior a l’habitual, cosa que ha fet que s’acumulin uns dèficits hídrics importants. Com a conseqüència, s’ha reduït la disponibilitat d’aigua en les fonts de les quals se subministren les xarxes d’abastament d’aigua potable dels municipis.

Segons indica l’organisme de la Generalitat, les pluges d’aquesta passada primavera no han aconseguit compensar el dèficit hídric dels municipis de les conques internes, incloent-hi zones del litoral, el prelitoral i la serralada transversal.

A més, les precipitacions que van caure durant els mesos de març, abril i maig no van ser homogènies al conjunt de Catalunya, essent especialment escasses a la meitat sud del territori. Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya tampoc presenten una pluviometria per sobre la mitjana durant aquest agost, de manera que, segons l’ACA, «cal esperar que les necessitats de garantir el subministrament d’aigua a la població s’allarguin, com a mínim fins a finals del mes d’agost». És per això que ha decidit allargar la convocatòria.

Subscriu-te per seguir llegint