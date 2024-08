Cap comarca de Girona té el preu de l'IBI per sobre de la mitjana catalana

Cap de les vuit comarques que té la província de Girona compta amb un preu mitjà de l'IBI (Impost de Béns Immobles) superior al de la mitjana de Catalunya. La classificació l'encapçala el Baix Empordà, amb 505 euros de mitjana per rebut, exactament la mateixa dada que es registra al conjunt de Catalunya.

Totes les altres comarques registren mitjanes per sota d'aquesta xifra. Al Gironès, de mitjana es paguen 472 euros, l'Alt Empordà el rebut mitjà de l'IBI és de 443 euros, a aquestes comarques les segueixen la Selva (437 euros), la Garrotxa (426 euros), el Pla de l'Estany (417 euros), el Ripollès (383 euros) i la Cerdanya (338 euros).

És una primera anàlisi del que es desprèn de les dades de l'IBI (l'impost que popularment es coneix com a contribució) corresponent al 2023, que ha fet públiques recentment l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Cal tenir present, doncs, que aquestes són xifres de l'any passat, i que enguany l'IBI ha estat un dels impostos que una part important dels consistoris han variat a l'alça, tot i que això no apareixerà reflectit en aquest fons estadístic fins a la balança final anual que es publicarà el 2025.

Segons les dades fetes públiques ara per l'Idescat, el preu mitjà d'aquest impost al conjunt de Catalunya (que es calcula a partir de la xifra de recaptació global dividida entre el nombre total de rebuts girats per cada ajuntament) va ser el 2023 de 505 euros per finca urbana que tributa. Partint d'aquesta referència, no es pot dir si es fa una generalització, que les comarques de casa nostra tinguin una contribució especialment cara.

Que la contribució dels gironins per norma general és cara en comparació amb el conjunt de Catalunya és una afirmació que no només es pot fer si mirem les xifres mitjanes per comarques, i també si ens fixem en les principals poblacions de les comarques gironines .

Tan sols un 30%

Només sis dels 20 municipis amb més de 10.000 habitants de la província de Girona superen el preu mitjà de l'IBI a Catalunya, és a dir, una xifra que trasllada a percentatges suposa només un 30 per cent.

D'aquest, el terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró és el que registra el preu més elevat, 586 euros per rebut. Una xifra que malgrat que supera els 505 euros de Catalunya, no està excessivament per sobre d'aquest import.

Tres de les localitats gironines per sobre de la mitjana catalana comparteixen l'import del seu rebut, que és exactament de 524 euros. Aquests municipis són Girona, Figueres i Cassà de la Selva, segons les dades publicades recentment per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Pràcticament en el mateix import es troba Palafrugell, amb un preu mitjà de l'IBI de 523 euros. També per sobre dels 505 està Calonge i Sant Antoni, amb una despesa mitjana per pagar l'IBI de 510 euros.

Per sota de la mitjana

A tots els altres municipis amb més de 10.000 habitants de la demarcació, el preu mitjà de l'IBI està per sota de la mitjana catalana. A Sant Feliu de Guíxols el preu mitjà és de 483 euros, a Castelló d'Empúries els ciutadans paguen 479 euros de mitjana per rebut, seguits per Santa Coloma de Farners (471 euros), Lloret de Mar (434 euros), Ripoll (427 euros), Olot (422 euros), Banyoles (420 euros), Roses (419 euros), Palamós (418 euros), Torroella de Montgrí (416 euros), la Bisbal d'Empordà (397 euros), Blanes (396 euros), Salt (361 euros) i finalment l'Escala (358 euros).

Un 2024 de pujades

El 2024 ha portat de bracet una pujada notable d'impostos en força municipis, i la contribució ha estat, en general, un dels elements impositius que han variat a l'alça. Així es va posar de manifest durant el darrer tram de l'any passat, quan la majoria d'ajuntaments aproven les ordenances a aplicar en el següent.

TRIBUTS L'IBI és un impost de titularitat municipal i d'exacció obligatòria. La normativa preveu tres tipus de béns immobles: urbans, rústics i de característiques sepecials, com poden ser les autopistes i túnels de peatge, les preses i centrals hidroelèctriques, els aeorports de caràcter comercial, els parcs eòlics i els camps solars. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els sistemes que estableix el Text refós de la Llei de castre immobiliari. La gestió d'aquest tirbut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'administració estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, al qual s'aplica un coeficient que aprova i aplica cada ajuntament.

