Una dona denuncia que el seu germà ha estat 12 dies amb el fèmur trencat

En Jordi A. és un veí de Blanes que el passat diumenge 4 d’agost es va trencar el fèmur. Al patir una cardiopatia greu, a l’Hospital de Blanes no el podien operar, i l’havien de traslladar a l’Hospital Josep Trueta. A causa de la falta de recursos, però, aquest trasllat no es va produir fins al diumenge 11 i, fins el divendres 16 no tenia programada l’operació. La seva germana, Isabel, denuncia la situació del seu germà, explica que ha estat 12 dies amb el fèmur trencat i que va tenir «molt de dolor, patia molt». Des del Trueta asseguren que «s’ha treballat de forma coordinada a partir dels recursos i la situació del pacient, i sempre s’ha mantingut l’estabilitat d’aquest».

Tot va començar el passat diumenge 4 d’agost, quan en Jordi es va trencar el fèmur i el van ingressar, al voltant de les sis de la tarda, a l’Hospital de Blanes. Allà li van fer una radiografia i es va confirmar que s’havia trencat l’os. Tal com explica Isabel, el seu germà té una cardiopatia greu que li van detectar fa uns anys i porta un desfibril·lador subcutani i un marcapassos. Per aquesta raó l’Hospital de Blanes no el podia operar: l’havien de traslladar a l’Hospital Josep Trueta.

Però al Trueta estaven saturats, i per això el van deixar uns dies més ingressat a Blanes. Segons explica la Isabel, el dijous 8 d’agost va anar al Trueta i va preguntar per què no derivaven al seu germà. La resposta que va rebre va ser que estaven saturats, que tenien el quiròfan treballant les 24 hores i que no tenien espai. Llavors, la germana del pacient va demanar que el derivessin a un hospital de Barcelona on tinguessin els mitjans per fer l’operació, «però em van dir que no, que com que era de Blanes li tocava l’àrea de Girona, i em van dir que tingués paciència perquè no era tan urgent ni tan greu».

Mentrestant, Isabel declara que el seu germà tenia molt de dolor, «patia molt» i assegura que «no li van immobilitzar la cama, li haurien d’haver posat uns pesos per controlar la trencada i no li van posar res, només li van fer una radiografia quan el van ingressar».

Va ser llavors quan va decidir fer un vídeo i penjar-lo a les xarxes socials explicant la situació del seu germà, que en aquell moment feia 4 dies que esperava el trasllat. Segons ella, el vídeo va tenir unes cinc o sis mil reproduccions i va arribar al Parlament de Catalunya, algú es va posar en contacte amb el director de CatSalut i van dir a la família que no es preocupessin, que mirarien què estava passant. Després d’esperar, van traslladar a en Jordi al Trueta el diumenge 11 a la nit, «després de portar una setmana ingressat a Blanes sense que li fessin res».

Un cop en al Trueta el van pujar a planta, però no a traumatologia, sinó a cardiologia. Els metges deien a la família que no podien fer res i que no sabien quan el podrien operar per la falta de mitjans, quiròfans i llits. El dimarts al matí la família va voler tornar a parlar amb ells perquè asseguren que la radiografia que li van fer el dia 4 i la que li van fer el dia que va ingressar al Trueta «no tenen res a veure», ja que es veu un «empitjorament de la fractura». Els traumatòlegs del Trueta van decidir que se li havia d’immobilitzar la cama i posar-li un pes, «que és el que haurien d’haver fet a Blanes».

Finalment, l’operació estava programada perl divendres 16 d’agost, si no passava res i no hi havia cap urgència que tingués més prioritat.

La Isabel deixa clar que entén la falta de recursos i que el personal sanitari del Trueta no pugui donar l’abast, però denúncia, i així ho ha fet per escrit en una queixa formal tant al Trueta com a Blanes, la «negativa reiterada» de derivar al seu germà a un altre hospital que sí que tingui els recursos necessaris: «es passen la pilota entre ells».

La versió del Trueta

Des del Trueta asseguren que des que va ingressar a l’Hospital de Blanes se li ha fet un seguiment en els dos centres per tal que «la situació fos estable i controlada». Asseguren que els dos centres han treballat «de forma coordinada i que el trasllat s’ha adaptat a la disponibilitat dels recursos i a la patologia del pacient per evitar riscos». Expliquen que la patologia prèvia del pacient fa que es requereixi una cirurgia «de complexitat» i obliga a «coordinar diferents serveis assistencials per tenir les condicions òptimes». Per finalitzar, han ressaltat que han treballat de «forma coordinada a partir dels recursos i la situació del pacient i que sempre s’ha mantingut l’estabilitat d’aquest».

