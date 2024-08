Preocupació per la falta de fàrmacs

Quan les modes trastoquen el mercat de medicaments disponibles

L’Ozempic, fàrmac dirigit als pacients amb diabetis tipus 2, es va viralitzar a través de les xarxes socials fa uns mesos com a eina per a aprimar-se. Això va produir tal creixement de la demanda que algunes farmàcies van prendre mesures com prioritzar la venda a aquelles persones malaltes amb diabetis. D’altra banda, el president del COFGi, Josep Brunsó, explica que alguns endocrinòlegs van haver de començar a receptar les marques d’aquest medicament que no entraven per la seguretat social. Amb tot, això no va ser suficient.

S.L., que ha demanat mantenir-se anònima, és qui s’encarrega de comprar la medicació per al seu marit, malalt de diabetis tipus 2 i al·lèrgic a la insulina. Explica que el passat Nadal la seva farmàcia de confiança es va quedar sense existències d’Ozempic, i que, si bé va dirigir-se a establiments d’altres municipis i va trucar al 112, no en va trobar a cap altra banda. «Va passar tot Nadal sense prendre’s la medicació. Ell notava que la necessitava», expressa. Després de les festes va aconseguir comprar un fàrmac que també els anava bé, Victoza, però des de llavors té més caixes de les necessàries a casa: «Sé que no ho hauria de fer, però és la por de que ens torni a passar alguna cosa semblant».

L’arribada de Wegovy a les farmàcies aquest any, un nou medicament per al tractament de l’obesitat, ha ajudat a frenar momentàniament el desproveïment d’Ozempic. Wegvoy també va amb recepta, però no està cobert pel finançament públic.