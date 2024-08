Sílvia Paneque s’emporta Alfons Jiménez i Quim Lladó a la conselleria

Sílvia Paneque continua envoltant-se de gironins de confiança a la nova macroconselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Si fa uns dies transcendia el fitxatge de Manel Nadal com a secretari de Mobilitat i Infraestructures, ara, com ha pogut saber Diari de Girona, són dos gironins més els que treballaran colze a colze amb la nova consellera: el secretari d’organització del PSC a les comarques gironines, Alfons Jiménez, serà el seu cap de gabinet, mentre que l’expert en protocol Quim Lladó, fins ara cap de premsa i protocol de la Delegació de la Generalitat a Girona, es convertirà en el cap de relacions externes i protocol de la conselleria. Es tracta, doncs, de dos càrrecs clau per a la nova portaveu del Govern.

Jiménez, nascut a Sant Julià de Vilatorta (Osona) el 1978, és llicenciat en Història per la Universitat de Girona el 2003, amb una menció especial per haver obtingut la nota mitjana més alta de la promoció. L’octubre de 2013 es va doctorar amb una tesi que portava per títol El fracàs d’una utopia i tractava sobre la comunicació política dels feixismes a Espanya entre els anys 1931 i 1936.

ALFONS JIMÉNEZ / DdG

El 2008 va ser nomenat director adjunt del Departament de Prospectiva de la Presidència de la Generalitat. Ha treballat com a director de campanya electoral els últims anys a la Federació del PSC de Comarques Gironines, d’on actualment és el secretari d’Organització. A més, també és professor de la Universitat de Girona des de l’any 2009 i col·labora com a professor tutor a la UNED.

Retorn de Lladó a la conselleria

De la seva banda, Lladó, nascut a Sant Jordi Desvalls, compta amb una dilatada trajectòria en el món del protocol. De fet, l’ACPRI (Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals) el va reconèixer amb el Premi Nacional de Protocol.

Quim Lladó. / Cedida

Periodista col·legiat, va ser tècnic en imatge i so a l’Institut de Ràdio i Televisió. Ha estat cap de premsa i protocol de la Delegació de la Generalitat a Girona, primer amb Xavier Soy i Pia Bosch (1988-2007) i, fins ara, amb Eudald Casadesús, Pere Vila i Laia Cañigueral. També va ser cap de protocol del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb Quim Nadal (2007-2010).

Fins aquest curs ha exercit de professor associat a la Universitat de Girona, tot impartint assignatures de protocol al grau de Publicitat i Relacions Públiques. Abans, havia fet de cap de gabinet del Rectorat de la UdG amb la rectora Anna Maria Geli (2010-2014).

A més, ha guanyat dues vegades la Mosca Grossa del Col·legi de Periodistes de Catalunya i és responsable de protocol dels Premis Prudenci Bertrana.

