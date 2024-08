L’acompanyament acadèmic, laboral i emocional, una eina clau

A banda dels recursos oferts per la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, les comarques també compten amb un conjunt de fundacions dedicades exclusivament a ajudar els col·lectius més joves a gestionar problemàtiques relacionades tant amb el seu benestar emocional i les opcions de futur en l’àmbit acadèmic o laboral.

Un exemple és la fundació Drissa, en actiu des de fa 26 anys. La seva directora, Núria Martínez, explica que «no és que la gent vingués després de la covid-19, però sí que s’ha produït un creixement constant i un canvi del perfil, ja que ens arriben més casos de trastorns de conducta o síndromes d’abstinència», entre d’altres.

Martínez concorda amb el doctor Claudi Camps en el fet que el jovent presenta una manca de gestió de les emocions, propiciada tant per l’entorn familiar com l’ús de les xarxes socials. La directora de Drissa apunta que, si bé aquestes han ajudat a posar sobre la taula la problemàtica de la salut mental, creu que també n’han fet una «banalització»: «Et trobes un influenciador que diu que és bipolar perquè no sap triar entre un pantaló i una samarreta. No s’acaba de ser curós».

En la mateixa línia, si bé després de la pandèmia es va començar a parlar més dels trastorns mentals, sobretot després del confinament, Martínez considera que encara queda molt camí per acabar amb l’estigma: «Almenys ara hem aconseguit que el tema de les malalties mentals es tracti amb més sensibilitat», diu.

Taula informativa. / DdG

Ajuts laborals i d’habitatge

Drissa compta amb diferents accions per a potenciar l’autonomia de les persones amb problemes de salut mental. D’una banda, ofereixen el Servei Prelaboral, que té per objectiu ajudar aquelles persones en edat per treballar a obtenir les capacitats necessàries per a iniciar el seu itinerari en el món laboral. «Les malalties mentals solen aparèixer en l’època de l’adolescència, i l’habitual és que els joves tardin uns anys a entendre el que els està passant. Mentrestant, els costa molt formar-se», explica Martínez.

D’altra banda, la directora de la fundació també destaca el projecte Aprendre a l’hort de l’escola, en què una persona amb problemes de salut mental ensenya als alumnes la gestió de l’hort, i que, alhora, també serveix als infants a acceptar un company que tingui una diferència.

En matèria d’habitatge, Martínez destaca Llar amb suport, un projecte integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, per donar resposta a aquelles persones amb trastorn mental sever que no disposen de suport familiar o habitatge, ni de la suficient capacitat econòmica per a viure a la comunitat de manera totalment autònoma. L’objectiu d’aquesta proposta és permetre que els usuaris visquin a la comunitat amb autonomia.

Orientació acadèmica

«Acompanyar, incloure, transformar». Sota aquest lema, la fundació SERGI es dedica a fer un acompanyament dels col·lectius més joves, sobretot en temes relacionats amb la indecisió sobre quin camí acadèmic o laboral escollir.

Guillem Carreté, tècnic d’Educació de la Fundació i del projecte Porta d’Accés a Lloret de Mar, i Marta Rodríguez, tècnica d’Educació de la Fundació i del projecte QUETZAL Celrà, expliquen que els arriben joves principalment d’entre 16 i 22 anys..

QUETZAL ofereix un servei d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats amb l’objectiu d’ajudar-los a reinserir-se en el sistema educatiu o al món laboral. En la mateixa línia, Porta d’Accés dona suporta a adolescents i joves de 16 a 29 anys en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social, per potenciar el seu retorn als itineraris formatius, o millorar la transició escola-treball. D’altra banda, la fundació també acompanya els joves amb malestar emocional oferint atenció terapèutica, una opció al sistema sanitari, saturat.

Ambdós tècnics coincideixen a dir que cal invertir més recursos per atendre el jovent i que no hagin «d’esperar quatre mesos» per rebre atenció psicològica. Rodríguez també posar èmfasi a facilitar l’accés a la formació: «El que m’he trobat sovint és l’angoixa de les famílies i els joves a l’hora de fer les prescripcions, pel sistema com es fa». Amb tot, Carreté afirma que «la majoria de joves que ens arriben són molt conscients de la seva realitat, i aquesta és part de la nostra feina, validar la consciència del problema social».

