Cent persones salvades gràcies als desfibril·ladors del programa 'Girona, territori cardioprotegit' de Dipsalut

La xarxa de desfibril·ladors del programa 'Girona, territori cardioprotegit' de Dipsalut ja ha salvat la vida a cent persones que ahvien entrat en aturada cardíaca. Els primers aparells es van començar a instal·lar l'any 2011 i actualment ja n'hi ha un miler arreu de les comarques gironines. La darrera persona salvada gràcies a un desfibril·lador extern és un home de 43 anys de Lloret de Mar. Segons informa l'organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el balanç entre gener i juliol d'enguany és de set persones recuperades a la demarcació. En aquests dotze anys i mig, s'han registrat 898 usos dels DEA (desfibril·ladors externs automatitzats).

La persona salvada número cent és un home de 43 anys que va patir una aturada cardiorespiratòria a Lloret de Mar la nit del passat 27 de juliol, a qui van poder recuperar gràcies a la intervenció de la policia local amb un DEA mòbil del programa 'Girona, territori cardioprotegit'. L'home va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona i, després d'uns dies ingressat, s'ha recuperat sense seqüeles. Durant la primera meitat de 2024 han estat set les persones salvades gràcies a la xarxa de desfibril·ladors. Al llarg del 2023 en van ser quatre.

La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, remarca que "la constant renovació dels aparells permet una xarxa actualitzada i extensa a la nostra demarcació" i això va de la mà de "la col·laboració dels diferents cossos d'emergències, que han anat integrant els DEA mòbils als seus equips, com les policies locals, amb qui col·laborem des que es va posar en marxa el programa, o els Mossos d'Esquadra, des de 2014".

El darrer a afegir-se al 'Girona, territori cardioprotegit' ha estat el cos de bombers de la Generalitat de la regió d'emergències de Girona, que acaba d'incorporar 28 DEA mòbils als seus vehicles.

En total, i després de la darrera ampliació que va suposar la segona fase del projecte, iniciada l'octubre de 2022, els municipis gironins compten amb 1.095 aparells, dels quals 611 estan ubicats a l'espai públic, dins de cabines adherides a façanes d'equipaments de places i carrers dels 221 municipis gironins. A aquests cal afegir-hi els 369 DEA mòbils que van dins els vehicles dels cossos d'emergències. A més, el programa compta amb 115 unitats DEA que cedeix puntualment per cardioprotegir en esdeveniments concrets, com ara proves esportives o actes socioculturals amb una important assistència de públic.

El director científic del programa 'Girona, territori cardioprotegit', el doctor Ramon Brugada, ha explicat que, gràcies al projecte, "ara la gent troba normal que a les comarques gironines un desfibril·lador et salvi la vida, però no ho és gens de normal, som una excepció a Europa i al món, i n'hem de ser conscients i estar-ne orgullosos". Brugada també ha remarcat que la formació en l'ús del DEA per a la ciutadania és essencial per poder treure el màxim profit de la xarxa de desfibril·ladors.

Aquest any 2024 estan portant a terme la segona fase de renovació de la xarxa de DEA fixos, amb un pressupost de 800.000 euros, i canviaran 218 aparells, que s'afegeixen als 251 que es van renovar l'any passat. Amb aquesta segona fase, quedarà tota la xarxa actualitzada, tant de DEA fixos com de mòbils.

Dipsalut remarca que amb aquestes xifres la demarcació de Girona es converteix en el territori cardioprotegit més gran d'Europa, i actualment és un referent en l'àmbit europeu. Des de l'any passat, Dipsalut ha reforçat les accions formatives per a la ciutadania organitzant tallers de formació en suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lació externa automàtica (DEA) en esdeveniments on hi ha molta afluència de públic. Així, ja són dues les edicions en què l'organisme ha col·laborat amb el Festivalot i la Fira de Mostres de Girona, amb activitats pensades per a un públic familiar, i amb una molt bona acollida entre el públic assistent. En aquesta mateixa línia, l'organisme també ha organitzat al barri de la Font de la Pòlvora de Girona un parell de tallers per conscienciar els veïns de la importància de tenir un desfibril·lador a prop i saber-lo utilitzar.

La intenció de Dipsalut és ampliar el nombre d'esdeveniments on fer tallers DEA, amb especial atenció a aquells als quals assisteix un públic familiar. També han detectat una demanda creixent de cursos de pautes bàsiques d'actuació per part dels municipis, de quatre hores de durada. El primer semestre de 2024 hi ha hagut setze sol·licituds (Llívia, Cervià de Ter, Sant Feliu de Buixalleu, Mollet de Peralada, Pontós, Tossa de Mar, Banyoles, Colera, Ullastret, Massanes, Arbúcies, Llagostera, les Preses, Vilafant, Santa Cristina d'Aro i Rupià), una xifra que quasi triplica la del mateix període de l'any anterior, quan només van demanar aquesta formació sis municipis. El període per a noves inscripcions s'obrirà a partir del setembre de 2024 al portal de formació de Dipsalut.

Tot i que no és necessària formació prèvia per a l'ús dels DEA, Dipsalut ofereix cursos (per als diferents perfils d'usuaris), tallers i altres accions formatives, totes gratuïtes. L'objectiu d'aquestes formacions és transmetre les pautes bàsiques d'actuació davant diferents situacions i explicar com usar els desfibril·ladors de manera idònia. Les activitats formatives també permeten sensibilitzar les persones sobre la necessitat d'actuar de manera decidida, alhora que ajuden a perdre la por davant de certes situacions i permeten resoldre dubtes habituals, com per exemple sobre els diferents símptomes d'infart en dones i en homes.

Cada dia entre vuit i deu persones pateixen una aturada cardíaca a Catalunya. La manera més efectiva de salvar vides és utilitzant un desfibril·lador extern (DEA) i fent les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) en els primers minuts. Sense oblidar la trucada immediata al telèfon d'emergències 112'.

Dipsalut recorda l'actuació davant d'una possible parada cardíaca, en l'anomenada 'cadena de supervivència': Acostar-se a la víctima i comprovar si està conscient i si respira; demanar ajuda a les persones que hi ha a la vora i trucar al 112 mentre es va a buscar el desfibril·lador més proper; iniciar de seguida les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que inclouen les compressions toràciques; un cop davant del desfibril·lador (DEA) obrir-ne la caixa amb decisió, agafar-lo i córrer per portar-lo fins on és la víctima i, un cop al lloc dels fets, obrir l'aparell i escoltar i anar seguint les instruccions que dona la locució.