Paneque fitxa Cristina López com a assessora en acció institucional

La nova consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha fitxat la gironina Cristina López González com a assessora en acció institucional. López és des de fa anys una de les peces clau del PSC gironí en matèria de comunicació i assessorament, i ha treballat pel partit tant a l'Ajuntament de Girona com a la Diputació.

Tal com s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), les funcions de López seran les de donar suport a la consellera "en la coordinació dels projectes transversals i estratègics" del departament. També serà l'encarregada de "coordinar, conjuntament amb les unitats directives competents en la matèria", els projectes que puguin ser desenvolupats per més d'un departament i que requereixin "una visió transversal", sobretot aquells que tenen un impacte en el territori i pel que fa a la cohesió social.

A més, també serà la responsable de preparar i supervisar les intervencions públiques de les unitats implicades en els projectes estratègics i de caire transversal del departament, així com de donar-los suport. A més, haurà de redactar informes, estudis i propostes sobre les iniciatives transversals que s'identifiquin i analitzar el seu possible impacte. Finalment, haurà de coordinar les accions de difusió i promoció de les iniciatives emmarcades en els projectes transversals i d'impacte territorial.

López, nascuda el 1984, compta amb una llarga trajectòria dins del PSC gironí. Majoritàriament ha treballat de forma interna per al partit, especialment en matèria de comunicació i assessorament, tot i que també ha estat candidata al senat per Girona. Entre altres càrrecs, ha exercit com a secretària en Cohesió Social i Igualtat dels socialistes a Girona, ha estat assessora del grup municipal i de la Diputació, ha tingut diversos càrrecs a les Joventuts Socialistes i ha estat consellera de federació.