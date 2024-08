Rècord de passaports el 2023 amb un 13,8% més i uns 60.000 fets a Girona

Rècord de passaports expedits a les comarques de Girona durant el 2023. La Policia Nacional en va realitzar fins a 59.521, una xifra que supera en un 13,85% els de l’any anterior (52.279) i en un 33,75% les xifres de la prepandèmia (44.502) de l’any 2019.

La tasca de l’emissió i renovació d’aquesta documentació està encomanada a la Policia Nacional i cada cop té més feina. D’una banda, hi ha moltes persones de fora la província que demanen hora per fer-se el passaport a les comarques de Girona; també hi ha la casuística que aquesta província és fronterera i a més, cada cop la gent viatja més i queden enrere les pors de la pandèmia per emprendre viatges on és necessària aquesta documentació. Una mostra de la feina que se’ls gira als agents a l’estiu per exemple és Camprodon.

Aquí s’han trobat que molts estiuejants -molt procedents de Barcelona i rodalia- expedeixen el passaport allà. Aquesta tendència a l’alça a l’estiu va aflorar fa tots just dos anys i això va obligar el cos policial a dissenyar un dispositiu que permetés incrementar la confecció de documents. Per aconseguir-ho, van haver de dissenyar uns horaris per poder obrir la dependència policial en horari de matins i tardes.

Dotzena província

Aquesta alta confecció de passaports des de les comarques de Girona situa la província com la dotzena on aquest cos policial va tenir més feina d’expedició de passaports l’any passat.

Per davant hi ha Madrid amb 567.819 documents produïts i el segon lloc és per la de Barcelona (434.602) mentre que el tercer recau en la província de València (165.788). Les àrees, en canvi, ii, on hi va haver menys tramitació de passaports són Zamora (6.056), Sòria (5.685) i Conca (5.559).

Cal recordar que el passaport és un document que no és necessari per anar als països de la UE, però sí obligatori per viatjar a tercers països. La província de Girona compta amb diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d’Identitat (DNI).

La majoria es troben a les comissaries i se n’encarreguen els membres de les Unitats d’Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial. Les oficines estan ubicades a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols.

En aquests vuit punts de la geografia gironina on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP) s’expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l’equip que més en produeix -ja que també és la zona més poblada-, en va fer 24.129 durant l’any passat. D’aquests, 4.169 vam ser gratuïts.

També hi ha altres punts de la província on se'n generen molts. Un exemple seria Figueres (8.597), Lloret de Mar (7.470) o Camprodon (8.189). En aquesta localitat, com s’ha esmentat abans, es fa «turisme d’estiu de passaports» i hi tenen molta demanda durant aquesta època de l’any, tal com mostren les xifres oficials.

Més producció de DNI

En aquests punts de les comarques gironines s’hi fan altres tràmits, com ara la creació i renovació dels DNI. La seva producció ha pujat un 1,13% respecte a l’any passat. Cal recordar que es tracta d’un document obligatori i, en canvi, el passaport només es fa en cas de necessitat per poder fer viatges fora de la Unió Europea.

En el cas dels DNI durant l’any passat se’n van fabricar 123.169 des de la província de Girona. I d’aquests, 102 en oficines mòbils. La resta en les unitats que hi ha repartides per les oficines i comissaries de la Policia Nacional del territori. L'oficina que més feina va fer durant el 2022 és la de Girona -que es preveu traslladar al carrer de la Rutlla- i on es van emetre 50.202 DNI. La segueix la de Lloret de Mar, amb 17.672.