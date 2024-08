Turistes britànics i alemanys, principals mercats a l’aeroport

Els passatgers d’origen britànic continuen essent els majoritaris a l’aeroport de Girona-Costa Brava durant aquesta temporada d’estiu, mentre que en segon lloc se situa el mercat alemany. Aquest, a més, és un dels que experimenta un creixement més important, amb un increment del 50% respecte el mateix període de l’any passat. Així es desprèn de les dades d’Aena corresponents als mesos d’abril, maig, juny i juliol, que són els que portem de temporada d’estiu.

Després del sotrac que van suposar la covid-19 i el Brexit, en les dues darreres temporades el turisme britànic ha recuperat la primera posició a l’aeroport gironí. I no és cap sorpresa: per una banda, l’operador britànic Jet2Holidays ha incrementat un 20% la seva capacitat a l’aeroport de Girona durant aquest estiu, amb la previsió de transportar més de 70.000 turistes britànics a la Costa Brava al llarg d’aquestes vacances.

Concretament, Jet2 opera vols directes a Vilobí d’Onyar des de Londres-Stansted, Manchester, Leeds, Bristol, Birmingham, East Midlands, Newcastle i Glasgow. A més, aquest any ha ampliat el ventall de paquets que ofereix als turistes, que inclou des de vacances en família a estades per a joves, tot passant per viatges de luxe i turisme esportiu (centrat especialment en el golf i el ciclisme).

Per la seva banda, Ryanair manté també vuit connexions aquest estiu entre Girona i el Regne Unit, concretament a Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands, Belfast, Leeds, Londres-Stansted i Manchester. Per tot plegat, en el que portem d’estiu han passat per Vilobí d’Onyar 279.516 viatgers del Regne Unit, el que suposa un increment del 7,5% respecte el mateix període de l’any passat.

En segon lloc, tot i que a certa distància, se situa el turisme d’origen alemany. La majoria d’aquest mercat arriba a través de Ryanair, ja que l’aerolínia de baix cost compta enguany amb sis connexions amb aquest país: Düsseldorf Weeze, Frankfurt Hahn, Karlsruhe/Baden Baden, Memmingen (Munic Oest), Nurember i Paderborn. Aquesta última és la novetat d’enguany, ja que és la primera vegada que la companyia irlandesa l’ofereix des de Girona. Per tot plegat, les instal·lacions de Vilobí han rebut aquest estiu 183.308 passatgers alemanys, xifra que representa un creixement del 50% respecte el mateix període del 2023.

La tercera posició és per al turisme holandès. En aquest cas, hi juga un paper molt important la companyia Transavia, que durant la temporada d’estiu ofereix vols directes des de Girona a Amsterdam i Roterdam. Aquesta oferta se suma a la de Ryanair, que ofereix vols a Eindhoven i Maastricht. Com a resultat, Vilobí ha rebut 100.086 viatgers holandesos durnat aquestes vacances, el que representa un increment del 29,1% respecte l’any anterior.

El quart mercat amb major presència a l’aeroport de Girona durant aquest estiu és el polonès, també gràcies a Ryanair, que ofereix vols a Cracòvia, Poznan i Wroclaw. Al llarg d’aquests quatre mesos, han arribat per via aèria 94.797 viatgers procedents d’aquest país, que han experimentat un increment també important respecte l’any passat: concretament, del 78,7%.

Un altre mercat amb un pes important a l’aeroport és el belga. Durant aquest estiu, les connexions de Ryanair amb els aeroports de Brussel·les Charleroi i Brussel·les Zaventem han permès l’aribada de 86.793 passatgers, que se sumen als molts que arriben per carretera, igual que fan els holandesos.En aquest cas, han experimentat un creixement de gairebé el 25%.

Una mica més enrere es trob a el turisme irlandès, ja que Ryanair també compta amb bones connexions des de Girona al seu país d’origen. Concretament, la companyia de baix cost ofereix aquest estiu vols a Dublín, Cork, Shannon i Knock-Oest d’Irlanda.Això ha facilitat l’arribada de 78.238 viatgers d’aquest país, amb un increment del 48,1% respecte l’any passat.

Descens dels italians

Al contrari del que ha passat amb la majoria de nacionalitats, el turisme italià ha experimentat una lleugera davallada. En concret, aquest estiu han arribat 45.631 viatgers procedents d’aquest país, el que significa un 1,1% menys que l’estiu de 2023. Ryanair ofereix només vols a Bari, Pescara i Pisa des de Girona.

Pel que fa a França, la connexió de Ryanair amb París ha tingut èxit malgrat el tren d’alta velocitat, i han arribat 21.256 viatgers procedents de la capital gala (gairebé un 55% més).

Subscriu-te per seguir llegint