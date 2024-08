Els veneçolans residents a Girona demanen que el govern espanyol es posicioni

Des de fa setmanes a Veneçuela l’oposició a Maduro agita els carrers per defensar el que consideren el triomf del seu candidat, l’exdiplomàtic Edmundo González Urrutia. El passat dissabte 17 d’agost aquestes manifestacions es van estendre per la resta del món i també van arribar a Girona, on desenes de persones es van congregar a la plaça Independència.

Glory Fuentes és una veneçolana que fa més de 20 anys que viu a Girona, des del 2002. Ella col·labora amb l’Associació de Veneçolans de Girona, que té l’objectiu de buscar la integració. Pel que fa a l’àmbit polític, ella forma part d’«Un mundo sin mordaza», que treballa per la llibertat d’expressió i els drets humans; i també col·labora amb la fundació «Rayito de Luz», a través de la qual envia medicines a Veneçuela.

Fuentes afirma que des de fa 25 anys a Veneçuela estan vivint una «anarcodictadura» i que ara demanen una «transició pacífica» perquè unes segones eleccions «són innegociables, va guanyar Edmundo González amb el 60 i pico dels vots».

Ella assenyala que la situació a Veneçuela és «precària» i que la gent «està cansada», segons explica, s’estan «violentant tots els drets humans». Denuncia que no hi ha llibertat d’expressió, ja que assegura que tanquen a la presó a les persones que tenen en els seus mòvils missatges contra el govern, però també tanquen a la presó als periodistes. «Hi ha un nen i una nena menors d’edat presos perquè els van gravar en una manifestació. Ja hi ha una menor d’edat condemnada amb sentència ferma amb 6 anys de presó». Fuentes declara que són un cúmul de circumstàncies «que et porten a la desesperació» i també assegura que «T’ho roben tot, i a la gent de Veneçuela li han tret tant que li han robat fins i tot la por».

Imatges de la concentració organitzada per la comunitat veneçolana a Girona / Marc Martí

Per tot això ella assegura que alçar la veu és molt important i que actes com els del dissabte passat són de gran rellevància per ells perquè serveix per «conscienciar». «Els veneçolans volem el canvi, no estem d’acord amb això (el govern), és una dictadura, declara Fuentes. A més, un altre dels objectius d’aquestes concentracions és fer pressió perquè el govern espanyol parli, «és important que digui la seva posició respecte a Veneçuela». Ella explica que molts dels països democràtics del món que han seguit de prop tot el procés «s’han manifestat i s’han adonat que Edmundo González va guanyar», però, en canvi, el govern espanyol encara no s’ha pronunciat.

Segons Fuentes a la província van arribar a ser uns 5.000 veneçolans i a Girona poden ser uns 1.500. «Si alcem la veu i captem l’atenció de les autoritats competents, no és poc. A Girona estem més dispersos, però a Madrid i Barcelona la manifestació va ser apoteòsica». El que volen és «pressionar els ens internacionals perquè necessitem que la transició sigui pacífica, que no hi hagi més morts».

Fuentes també recorda que si passo alguna cosa forta a Veneçuela o si esclata una guerra civil es pot veure afectada l’economia de tot el món perquè «és el tercer país exportador de petroli i el que té la reserva més gran».