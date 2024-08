La DO Empordà preveu una verema amb entre un 15 i un 20% menys de producció però amb un raïm de bona qualitat

La DO Empordà ha engegat la verema d'enguany començant a collir les varietats més primerenques de raïm. Els cellers empordanesos preveuen una davallada d'entre el 15 i el 20% en comparació amb la mitjana de la denominació, que se situa en uns 60.000 hectolitres. El president de la comissió tècnica del consell regulador de la DO Empordà, Pau Albó, atribueix aquest descens a tres factors: les conseqüències de la sequera, les afectacions pel fong míldiu i els estralls provocats per la fauna cinegètica, sobretot senglars i cabirols. Tot i això, remarca que el raïm és de bona qualitat. Ara, els cellerers esperen que el clima acompanyi i que no hi hagi calamarsades que puguin afectar la producció.