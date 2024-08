La «superàvia» Maria Branyas podria apropar els secrets de la longevitat als científics

Els gens de la garrotxina Maria Branyas estan sent investigats pel científic Manel Esteller, especialista en l’estudi de la longevitat. Branyas va conservar intactes les seves facultats mentals i tenia una salut de ferro.

Esteller busca descobrir les claus de l’envelliment saludable i d’una vellesa plena. De fet, el científic es troba en aquests moments estudiant les mostres biològiques de la sang, boca i orina de Branyas, així com el genoma, els microbis, les proteïnes i el metabolisme.

L’objectiu és trobar alguna pista que expliqui una supervivència tan llarga. Els primers resultats d’aquest estudi s’esperen per a finals d’aquest any, encara que el doctor Esteller reconeixia fa uns mesos en una entrevista a RAC1 que les cèl·lules de Branyas tenien un «aspecte més jove» del que per edat biològica li tocaria.

«Cada cop es veuran més casos»

Branyas s’havia erigit com al rostre més conegut de la pròxima gran revolució: la longevitat. En aquest sentit, el geriatre Jordi Mascaró, cap de la Unitat de Geriatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, explicava que «cada cop es veuran més casos» de persones centenàries. «Hi ha moltes persones [de més de 100 anys] que són autònomes, però si els passa qualsevol cosa, tot se’ls desmunta», afegia. I aquí està precisament la clau: tractar a temps la fragilitat és primordial per a evitar caure en una fase de dependència. Fer front al «tsunami» de persones envellides que vindrà, és un dels reptes socials i mèdics més gran d’aquest segle.

Subscriu-te per seguir llegint