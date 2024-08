La Policia Nacional incorpora 22 nous subinspectors a Girona

La Policia Nacional compta amb 22 nous subinspectors que estan destinats a la província de Girona

Aquests s'han incorporat a les diferents comissaries i punts fronterers on el cos policial executa les seves tasques. S'han repartit de la forma següent, a Girona (7), a Sant Feliu de Guixols (1), a Camprodon (1), a Portbou (2), a Puigcerdà (1), a l'aeroport de Girona-Costa Brava (5) i a la Jonquera (5).

L'escala de Subinspecció realitza les tasques com a coordinació dels Policies d'Escala Bàsica i nexe d'unió amb les escales superiors.

El Subdelegat del Govern a la província de Girona, va anar aquest passat dilluns a la Comissaria Provincial de Girona per donar la benvinguda als nous Subinspectors de la Policia Nacional. Pere Parramon, indica el cos policial, els va felicitar pel seu" recent ascens i els va explicar la important tasca" que desenvolupa la Policia Nacional a la província de Girona. Aquest cos policial realitzat el control de fronteres aèries a l'Aeroport, la marítima a Palamós i les terrestres a Portbou, Jonquera, Camprodon i Puigcerdà. A més, els "va felicitar per la tasca en exclusiva" que realitza la Policia Nacional a l'àrea d'estrangeria, així com totes les investigacions a Policia Judicial i contra el terrorisme gihadista, afirma la policia en un comunicat.