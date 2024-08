Rècord d’actuacions contra el tràfic de drogues a Girona, amb 553 durant el 2023

Girona va batre el seu rècord d’actuacions policials contra el tràfic de drogues l’any passat des que hi ha dades públiques (2010). Els cossos policials desplegats a la província van registrar 553 casos. Unes infraccions penals que representen a més, un increment de gairebé el 23% respecte a l’any 2022 (450). La xifra més elevada detectada fins ara era la de l’any 2013, amb 462.

És ben conegut que Girona és una àrea amb presència de cultivadors, venedors i exportadors de marihuana. Però el tràfic d’estupefaents va més enllà, ja que les bones comunicacions de les comarques gironines, sobretot pel pas de l’AP-7, suposen que hi circulin sovint traficants que traslladen la droga cap al nord d’Europa.

La Costa Brava també és un espai que exploten els narcotraficants i l’aparició de narcollanxes ja no és un fet poc habitual, sinó que cada cop està provocant més actuacions policials, més detencions i intervencions de droga.

Aquesta gran activitat del narcotràfic es tradueix en més casos tractats per la policia. Uns cossos de seguretat que cada cop estan més especialitzats - o almenys ho intenten-a fer front a noves formes d’introducció de droga i d’exportació.

Girona té una taxa elevada i és de 67,74 casos de tràfic de drogues per cada 100.000 habitants

Aquests 553 fets coneguts per la policia i que han suposat la seva intervenció situen la província de Girona amb una de les que el delicte del tràfic de drogues té més incidència. Concretament, això es tradueix en una taxa de 67,74 casos per cada 100.000 habitants. Això la situa com la cinquena amb més criminalitat relacionada amb els estupefaents. Hi ha quatre províncies que la superen, al cim de tot el llistat hi ha la de Granada (125,71 casos per cada 100.000 habitants) ; Ceuta (119,57); Màlaga (70,88) i finalment, Melilla amb un índex de 70,08 per cada 100.000 habitants.

En canvi, si s’analitza el nombre d’intervencions que han acabat amb infraccions penals per salut pública, Girona ocupa l'onzena posició. En termes absoluts, Madrid es troba al cim de llistat amb 3.389 casos i Barcelona amb 3.216.

Un altre fet que mostra que a Girona cada vegada hi ha més actuacions contra el tràfic de drogues és que també és una de les províncies on s’ha detectat un creixement més important dels casos.

Les detencions s’eleven un 21% en un any a la província i s’arriba als 489 durant el 2023

Més detencions

Un altre aspecte important és la resolució d’aquests casos que han comportat actuacions policials. Les dades del Ministeri de l’Interior mostren que poc més del 80% acaben resolts (468). D’altra banda, també cal destacar que hi ha un increment del nombre de detencions respecte a l’any anterior. Concretament, és del 21% i es passa de 404 a 489 arrestos en un any.

Algunes vegades també hi ha víctimes d’aquests delictes, però són moltes menys que en altres tipus d’infraccions penals contra les persones.

Víctimes i crims

En aquest cas, durant l’any passat n’hi va haver 27 en contra de les 16 de l’any anterior. Cal recordar que de vegades es produeixen narcoassalts, és a dir, robatoris entre grups ja sigui per dominar el mercat. O a persones que tenen droga recol·lectada, i un altre grup els la pren. Sovint hi ha violència en aquestes pràctiques i malauradament algun ha acabat amb crim, ja que s’ha utilitzat alguna arma de foc.

Enguany per exemple hi ha hagut un cas a Sils on el narcoassalt és la principal hipòtesi. Es tracta d’un tiroteig que va succeir el 9 de febrer i on va morir l’amo de l’habitatge on va haver-hi l’assalt violent i dues més van resultar ferides. Els Mossos van trobar marihuana a l’habitatge de la urbanització de King Park i precisament, aquesta troballa va que els investigadors apuntin que el tiroteig es va produir per un narcoassalt o per una compravenda que va sortir malament. De moment, no han transcendit detencions.

Més de 18 tones de droga intervingudes per la policia en una gran operació contra el transport per mar

Mossos d'Esquadra

Gran cop a les narcollanxes

Una de les intervencions més importants de droga dels últims mesos té a veure amb el tràfic de drogues per via marítima. Els Mossos d’Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera han desmantellat enguany la principal banda que introduïa haixix a Catalunya per via marítima. Els investigadors consideren que és el més professional i amb més capacitat que s’ha detectat al territori durant els últims 10 anys.

En tota la investigació, han detingut 40 persones i han intervingut més de 18 tones de droga per valor de 36 milions d’euros. La setmana passada van portar a terme l’operació Matamala que ha permès desarticular aquest entramat criminal, format per dues organitzacions, que tenia una forta capacitat per introduir haixix a través del litoral català. La policia creu que aquests traficants han fet 19 desembarcaments d’haixix entre el 2023 i enguany, la gran majoria a la Costa Brava. Els Mossos i Vigilància Duanera han frustrat quatre desembarcaments, dos d’ells a Cadaqués i Begur -on va aparèixer una furgoneta amb tres tones d’haixix embarrancada-, i també han trobat una «guarderia» a Maçanet.

