La sirena d'Olot torna a sonar

Aquest estiu l’Església de Sant Esteve d’Olot s’està caracteritzant per recuperar elements històrics que havia anat perdent al llarg dels anys. Primer va ser el torn de la imatge de Sant Esteve que, juntament amb les dues escultures de Santa Sabina i Sant Valentí van patir greus destrosses durant la Guerra Civil i van ser enderrocades l’any 1936; el passat 3 de juliol la façana de l’església va recuperar la imatge del Sant: una rèplica de 2,7 metres d’alçada i 220 quilos, de l’artista local Joan Ferrés Curós. Ara, però, Sant Esteve recuperarà un altre d’aquests elements perduts amb el pas del temps: la sirena del campanar, que tornarà a sonar entre els carrers d’Olot el pròxim divendres 30 d’agost.

Tal com expliquen des de l’Ajuntament, es tracta d’una sirena amb més de 80 anys d’història, ja que, aquesta, va més enllà del moment de la seva instal·lació l’any 1947.

La primera vegada que es va plantejar la possibilitat que Olot tingués una sirena d’emergència va ser a finals dels anys 30. L’1 de gener del 1938, Olot disposava del Pla general de defensa d’Olot contra el bombardeig sistemàtic de les ciutats de l’Espanya republicana durant la Guerra Civil i en el marc de la primera guerra en la qual la rereguarda es considerava un camp de batalla més. Entre altres mesures, el Pla ja proposava la instal·lació d’una sirena al campanar de Sant Esteve.

Malgrat tot, no va ser fins uns anys més tard que va ser possible. El 29 de novembre de l’any 1946 l’arquitecte municipal d’Olot va encarregar la col·locació d’una sirena d’alarma amb motor per al cos dels Bombers a la torre del campanar de l’església de Sant Esteve. Més endavant, l’11 de desembre del 1946 el subdirector d’AEESA Anglo-Española de Electricidad, SA –una companyia amb seu a Barcelona, especialitzada en maquinària, material elèctric, refrigeració i condicionament d’aire, radiotelefonia i especialitats de la construcció– va enviar una carta, que actualment es pot consultar i que està custodiada per l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a l’arquitecte municipal per confirmar que l’empresa podia complir l’encàrrec perquè la ciutat disposés d’una sirena.

Segons la documentació, la instal·lació va comptar amb l’aprovació del Bisbat de Girona, així com de la parròquia, i va ser aprovada per unanimitat a la Comissió Gestora Municipal de l’Ajuntament d’Olot el 2 de juny de 1947. Tal com expliquen des del consistori la sirena tenia, en tot moment, l’objectiu d’alertar en cas d’incendi o davant de situacions d’emergència a la ciutat.

Ara, el pròxim divendres 30 d’agost, l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d’Olot (AVPC) i Protecció Civil municipal faran sonar la sirena. Es tracta d’una iniciativa que vol ser una reivindicació del paper i la tasca que, històricament, porten a terme els serveis d’emergències al territori i que també servirà per fer una prova i comprovar la durada i l’abast del so de la sirena.

L’acte començarà a les set de la tarda amb la xerrada de la cap de l’Arxiu Municipal d’Olot, Anna Bonfill, que farà una contextualització històrica de la instal·lació i de l’ús de la sirena a tots els presents. Posteriorment, l’esdeveniment continuarà, a dos quarts de vuit del vespre, amb la posada en marxa de la sirena.

Altres proves

Aquesta no és la primera vegada que Protecció Civil posa en marxa la sirena. El passat 6 d’octubre del 2023 els veïns ja van poder escoltar el so de la sirena quan els tècnics la van activar per dur a terme una sèrie de proves. Van servir per assegurar el seu funcionament en cas que fos necessari.

La diferència, però, entre la primera vegada que va sonar i ara és que el sistema es va activar sense previ avís i això va sorprendre els olotins que no s’ho esperaven. No va ser fins més tard que l’Ajuntament d’Olot va avisar que durien a terme una prova amb la sirena.

L’AVPC d’Olot

Tal com indiquen des de la seva pàgina web, l’associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot (AVPC d’Olot) és una Organització No Governamental (ONG) que va quedar constituïda el 10 de març del 2003 amb la voluntat d’impulsar el «foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona amb la vocació de projectar-se en l’àmbit municipal».