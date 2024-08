Els Mossos d'Esquadra incorporen 50 agents en pràctiques a les comarques de Girona

Els Mossos d'Esquadra han incorporat 50 agents en pràctiques a la Regió Policial de Girona. Formen part de la 31a promoció que està formada per 850 efectius que faran la formació en comissaries d'arreu de Catalunya.

Aquesta compta amb un 44% de dones (372), la xifra femenina més alta de la història, segons informa el cos policial. En el cas de la Regió de Girona, dels 50 efectius, 18 són dones (36%) i 32 homes.

Aquests nous policies han començat aquest dijous la seva fase de pràctiques i després d'un any de formació Ara inicien la seva carrera professional i de servei públic que els portarà a patrullar. El nombre d’agents nous (850) creix un 11,5% respecte a l'última promoció, quan se'n van incorporar 762.

La Regió Policia de Barcelona és la que suma més agents, amb 400 de nous que s'estrenen amb l’inici de la 37a Louis Vuitton Copa Amèrica. D’altra banda, la Regió Metropolitana Nord incorpora un centenar d’agents nous i la Regió Policial Metropolitana Sud en suma 110. Mentre que la Regió policial del Camp de Tarragona i la de Terres de l’Ebre compten amb 80 agents nous. A Girona hi ha des d'aquest dijous 50 agents nous. I 35 agents nous es destinen a la Regió Policial Central.

Els 850 nous mossos i mosses realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d’un mínim d’un any de durada, dividides en quatre períodes avaluables de tres mesos. Durant aquest període, s’avaluen els coneixements dels agents tenint en compte conceptes com la flexibilitat, les habilitats socials o la comunicació i el compliment d’ordres i disciplina, entre d’altres. Amb tot, el tribunal qualificador estableix la qualificació d’apte o no apte, informa el cos policial. La fase de pràctiques d’enguany finalitzarà el 20 d'agost de 2025.