Girona és una de les províncies amb més incidència de ciberdelictes

La ciberdelinqüència no para d’anar a l’alça i s’ha convertit en un problema per la policia, que cada vegada dedica més esforços a lluitar contra aquesta pràctica delictiva. La província de Girona és precisament la quarta de l’Estat amb més incidència. Així ho demostren les dades de l’últim Informe sobre la Cibercriminalitat a Espanya. Les dades del 2023 situen Girona com a la quarta província que compta amb un índex més elevat de casos per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és de 1.062,20.

Les denúncies per cibercriminalitat a Girona van escalar fins a les 8.671 durant l’any passat. Això representa que cada dia se’n van presentar més de 24 a la policia. Aquestes es van dirigir sobretot als Mossos d’Esquadra, ja que són els encarregats d’investigar aquests fets al territori. Però els cossos i forces de seguretat de l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil) també tenen equips dedicats a la ciberdelinqüència i sobretot se centren en casos que afecten més d’una àrea d’Espanya i que tenen ramificacions a Girona.

La major part dels casos denunciats des de la província durant l’any passat van ser estafes (8.359). Aquest és el delicte que s’ha convertit en el rei de la ciberdelinqüència, però no vol dir que sigui el més senzill a l'hora de perseguir. I és que sovint arribar als estafadors és complicat per la policia, ja que molts d’ells operen des de l’estranger.

El que sovint enxampen són per exemple, les mules. Aquelles persones que per exemple, s’encarreguen de cobrar l’estafa en un compte corrent seu i que després, rep un tan per cent d’aquest import a canvi, de tenir-lo dipositat fins que l’estafador el demana. Sovint són persones en una situació complicada per circumstància econòmiques i de marginalitat, de qui les organitzacions s’aprofiten.

«El fill amb problemes»

A Girona s’han desmantellat, sobretot durant l’any passat, diversos grups dedicats a l’estafa del fill amb problemes. Un tipus d’engany que s’ha fet molt conegut i s‘ha estès ràpidament.

El modus operandi consisteix a fer un enviament massiu de missatges a telèfons mòbils de possibles víctimes. En aquests missatges l’estafador es fa passar pel fill del destinatari (víctima) indicant que se li ha fet malbé el telèfon i que si pot escriure a un altre número de telèfon.

Un cop la víctima contesta al suposat fill, aquest li sol·licita diners utilitzant diferents excuses, però coincidint totes les peticions en la necessitat urgent de saldar un deute d’entre 3.000 i 4.000 euros. El presumpte estafador sol dir a la víctima que no pot parlar per telèfon, de manera que només podia contestar per Whatsapp i per tant, una trucada telefònica desvetllaria l’estafa.

La ciberdelinqüència també compta amb altres modalitats com ciberatacs i delictes contra les persones com ara, amenaces en línia, ciberassetjament, entre altres.

El País Basc, líder

Girona va ser una de les províncies més afectades aquest 2023 i la taxa de 1.062,20 casos per cada 100.000 habitants ho demostra. Només hi ha tres províncies més que la superen, una és la de Biscaia amb un índex de 1.251,21; Guipúscoa amb 1.202,02 i Madrid amb 1.139,63 casos per cada 100.000 habitants.

L’informe de Cibercriminalitat també analitza els fets denunciats i quines són les 20 zones amb més afectacions. La de Girona és la setzena amb més denúncies. Mentre que al cim de tot el llistat hi ha Madrid (78.877), Barcelona (54.898) i València (25.191).

Creixement generalitzat

La cibercriminalitat segueix pujant a tot Espanya. Aquest estudi mostra que en un any han crescut els casos i s’han arribat als 472.125. D’aquests, se n’han aclarit prop del 13,5%. Tot i que aquí, puntualitza l’informe del Ministeri de l’Interior, manquen les dades facilitades per l'Erzaintza. En total, a tot l’Estat es van arrestar o investigar 17.173 persones durant el 2023 vinculades a aquest tipus de delictes a les xarxes. La gran majoria (12.784) van ser detinguts i acusats de frau informàtic i els segueixen els que van acabar arrestats per un cas de coaccions i amenaces (2.250).

Pel que fa a les comunitats autònomes on es van denunciar més casos, al capdavant de tot hi ha Andalusia amb 81.315; el segon lloc és per la Comunitat de Madrid(78.877) i el tercer, per Catalunya (76.126). També és curiosa la dada dels casos que es van arribar a denunciar des de l’estranger, un total de 4.704 en un any.

Aquests delictes van afectar 354.610 víctimes i la major part van ser de les franges d’edat que van dels 26 als 40 anys i la dels 51 als 65 anys.