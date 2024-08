Un gironí guanya la medalla d'or a les Olimpíades de Geologia a Pequín

Els participants espanyols tornen amb quatre medalles de les Olimpíades de Geologia celebrades a Pequín la setmana passada. Concretament un or, una plata i dos bronzes. L’estudiant gironí Izan Membrive, alumne de l’institut de Santa Coloma de Farners, ha obtingut la medalla d’or en la categoria de Recerca de Camp per equips internacionals. La plata i el bronze en la mateixa categoria ha estat pels estudiants Rodrigo Molina de Guadalajara, i Alejandro Pérez de Salamanca. Membrive, a més, també ha guanyat una medalla de bronze en la prova individual teòrica-pràctica.

Aquestes olimpíades són una competició acadèmica que consta de tres fases: una provincial, en la qual es seleccionen els millors per a una final estatal, celebrada el passat abril a Zamora, on els quatre millors classificats són escollits per ser l’equip que representa l’estat espanyol a les proves internacionals, celebrades del 8 al 16 d’agost a Pekin.

Els quatre estudiants han estat acompanyats per Xavier Juan i Anna Anglisano (ambdós professors catalans), i dos observadors: Maria Álvarez (professora de Madrid), i Alejandro Mediavilla (professor de Guadalajara), que va ser convidat per l’Associación Española para la Ensenyanza de las Ciencias de la Tierra donat que el seu alumne havia estat el guanyador a la fase nacional.

Defensa del medi ambient

Les International Earth Science Olympiad (IESO) són un esdeveniment educatiu per a estudiants de secundària conformada per proves que sempre s’han caracteritzat per una defensa del medi ambient, i amb una vocació a favor de la conservació del patrimoni natural i de la millora del possible amb un rerefons d’avançar a un desenvolupament sostenible.

L’alumne de l’institut de Santa Coloma de Farners, Izan Membrive. / ANNA ANGLISANO

Així, es tracten temes com l’efecte hivernacle, l’esgotament de recursos, els riscos naturals entre altres reptes que la societat està afrontant.

En les proves hi ha hagut preguntes sobre recursos naturals renovables, sobre el canvi climàtic i els diferents problemes mediambientals. Els alumnes de tot el món han hagut de resoldre qüestions no només de la geologia, sinó també amb altres ciències relacionades amb l’estudi general de la terra com l’ecologia, la meteorologia, la climatologia, planetologia o la sismologia.

D’altra banda, aquesta competició també es caracteritza per ser l’única que contempla la participació per equips configurats amb alumnes de diferents països que han de treballar conjuntament i presentar treballs fets en equip. Una mica la manera com la recerca científica es fa actualment en cooperació entre molts països.

Atreure nous estudiants

La de 2024 és la dissetena edició de les IESO. Les primeres es van celebrar a Corea del Sud, el 2007, i des de llavors s’han dut a terme anualment, atraient cada any a més de 200 estudiants de diferents països.

Malgrat el seu paper únic en abordar qüestions com aconseguir un desenvolupament sostenible, des de l’organització indiquen que encara existeix una bretxa inquietant entre la importància de les ciències de la Terra i el seu estatus a les escoles. Així, un dels seus objectius és atreure més estudiants interessats en aquesta matèria, entre altres.