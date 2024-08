La Costa Brava concentra la major part dels ofegaments de Catalunya

L’estiu a les platges de la Costa Brava està essent negre: acumulen més de la meitat (63%) de tots els ofegaments mortals de Catalunya. El litoral gironí, quan encara falta prop d’un mes per acabar la temporada de bany, ha patit vuit morts d’aquest tipus. A tot Catalunya, fins al 21 d’agost, s’han hagut de lamentar 15 víctimes mortals a les platges.

Totes les víctimes mortals d’aquest estiu a Girona són homes i tenen entre 45 i 83 anys

En el cas de la costa gironina, el nombre de víctimes ja és més alt que totes les que es van produir l’any passat, quan va haver-hi set morts -el 15 de juny i s’allargarà fins al 15 de setembre- en tota la temporada de bany a la Costa Brava. D’ofegaments també n’hi ha hagut sortosament que no han acabat en mort perquè els serveis de socorrisme i sanitaris han pogut recuperar els banyistes en dificultats.

Del total de víctimes mortals d’aquest estiu -fins al 21 d’agost- se’n pot extreure un perfil: un home d’entre els 45 i 83 anys. N’hi ha un que encara està per identificar, però també és un home d’edat avançada i va morir el dia 10 d’agost a la cala Montgó, a Torroella de Montgrí.

Ofegaments silenciosos

Les persones d’edat avançada són un dels col·lectius que pateix més ofegaments a les platges. Any rere any, els especialistes de Protecció Civil posen èmfasi en la prevenció d’aquests col·lectius, ja que sovint pateixen alguna patologia mèdica prèvia i quan entren a l’aigua per refrescar-se, es desplomen i després, pateixen l’ofegament a causa de la malaltia que ja tenien. Són els anomenats «ofegaments silenciosos» perquè normalment, quan es troba el seu cos ja és massa tard, perquè no han pogut demanar ajuda. Aquests a més, solen ocórrer en platges on hi ha bones condicions climatològiques i sovint oneja la bandera verda.

Enguany les persones que han mort ho han fet majoritàriament en platges del Baix Empordà (5) i la segueix la comarca de l’Alt Empordà, amb tres morts.

l Baix Empordà concentra la major part de defuncions

Juny i agost complicats

Quant als mesos amb més incidents, el de juny ha acumulat tres víctimes mortals i l’agost -que encara està per finalitzar- ja en porta el mateix nombre.

Pel que fa als municipis, les platges de Palafrugell i Torroella de Montgrí han estat escenari de dues morts en cadascun dels pobles. En aquest últim municipi es va haver de lamentar una víctima mortal a la platja de la Gola del Ter i a la Cala Montgó.

Mentre que a Palafrugell, un home va morir a la platja de Llafranc i aquest dimecres, un altre a la de Port Bo, a Calella de Palafrugell. Aquest és l’ofegament mortal més recent i va suposar la mort d’un banyista de 67 anys i nacionalitat espanyola. Malgrat haver-hi vigilància i que li van fer les maniobres de reanimació, aquestes no van prosperar. Cal dir, però que també hi ha hagut morts en platges abans de la campanya en el litoral gironí, concretament, tres.

Aquest estiu Protecció Civil ha fet una important campanya de sensibilització per evitar ofegaments als medis aquàtics sota el lema ‘a l’aigua, risc 0’.

