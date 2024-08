Detecten un dèficit de recursos per tractar trastorns en centres de menors

El Govern reforça l’atenció a la salut mental i les addiccions dels joves en el sistema de justícia juvenil amb 3,9 milions d’euros. El nou model suposa un salt qualitatiu perquè permetrà una intervenció més personalitzada i s’intensificarà la intervenció i acompanyament a menors i joves en el medi obert, a la comunitat.

Aquest canvi té com a objectiu reforçar l’atenció a la salut mental i les addiccions dels adolescents i joves. El juny de 2023, es va activar un grup de treball que ha permès tenir una diagnosi i actualitzar la cartera de serveis i identificar propostes de millora.

Entre d’altres, hi ha la incorporació de més recursos que permetran intervenir en fase inicial de problemàtiques de salut mental, fer un abordatge integral per evitar les recaigudes i possibles reincidències en la comissió de delictes o agilitzar ingressos en casos de descompensacions agudes. A banda, es reforça el conjunt del territori, més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Cal destacar que els serveis s’han definit en base a les problemàtiques concretes de la població infantojuvenil i no de la població adulta. Més enllà del tractament dels trastorns mentals i les addiccions, es promou la prevenció, l’adherència i la rehabilitació psicosocial. També es continuarà amb la millora i adequació dels recursos, organització i funcionament d’ingrés hospitalari a unitat amb l’objectiu de millorar el model d’atenció en salut mental hospitalari i residencial. Els protocols d’acompanyament per reincorporar-se a la vida ordinària es definiran en els espais de treball compartit. S’establirà un procediment per al seguiment conjunt entre els equips sanitaris i de justícia juvenil per garantir l’atenció integrada de les persones que surten de les unitats hospitalàries psiquiàtriques un cop s’incorporen a les unitats de convivència.

La realitat actual es caracteritza per la inequitat territorial; fragmentació, dificultat d’accés i de vinculació als serveis i tractament; i mancança de dispositius o programes específics per l’entorn de justícia juvenil. La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (DGEPCJJ) atén prop de 6.000 joves a l’any i, en el cas de les comarques gironines, en són 600.

Poques atencions

Segons les dades més recents, l’any 2022 es van atendre 30 casos per mesures d’internament a les comarques de Girona, és a dir, privats de llibertat. D’aquests 30, només 7 casos (23%) han estat complint una mesura d’internament terapèutic. No obstant això, cal tenir en compte que la prevalença de problemàtiques de salut mental i addiccions és elevada entre els joves interns malgrat que la mesura imposada no hagi estat l’internament terapèutic.

Aquests internaments es duen a terme en un centre educatiu de justícia juvenil (CE). N’hi ha set en el conjunt del territori català destinats a l’execució de mesures judicials d’internament fermes i cautelars en qualsevol tipus de règim imposades per a menors i joves.

Dels 5.907 menors i joves atesos en justícia juvenil l’any 2022, 220 casos (39,1%) han estat a medi obert. Actualment, a Catalunya hi ha nou equips de medi obert (MO) distribuïts per tot el territori i dos grups educatius ubicats a Barcelona i Girona dedicats a l’execució de la mesura de règim obert de convivència en grup educatiu.

Entre algunes mesures a prendre hi ha l’increment de les hores setmanals de dedicació dels professionals sanitaris que atenen la salut mental i les addiccions als centres educatius; la creació d’un equip d’atenció al menor a Tarragona, Lleida i Girona i la valoració de les experiències dels grups educatius de justícia juvenil en violències filioparentals de Barcelona i Girona, i plantejar conjuntament una intervenció integrada que incorpori l’habitatge per a determinats perfils.

Subscriu-te per seguir llegint