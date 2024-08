La Garrotxa s'omple de Punts Lila

En els darrers anys ha augmentat molt la sensibilització per prevenir les violències de gènere i, també, les LGTBIfòbiques. La Majoria de les Festes Majors, per molt petit que sigui el poble, ja solen comptar amb un punt lila durant les nits de barraques. Són punts que, més enllà de la tasca d’atendre i ajudar, també serveixen per sensibilitzar i prevenir. Malgrat l’ajuda que suposa disposar d’un d’ells, aquests només es deixen veure de nit i en un context d’oci. Ara, però, els municipis de la Garrotxa també comptaran amb aquest element durant el dia amb punts de sensibilització diürns.

L’objectiu és que aquesta tasca de sensibilització i prevenció no quedi reduïda a les nits de festa major i en l’oci nocturn, sinó que també siguin un espai segur per sensibilitzar a la ciutadania, prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques als espais públics i assessorar i actuar davant les agressions que es produeixin al llarg de tot l’any. Per això aquest projecte servirà per fer activitats, concretament 33, a tots els municipis de la Garrotxa al llarg dels diferents mesos.

Aquestes accions es duran a terme en diferents espais de la comarca, tant en els mercats setmanals, com a les piscines municipals, els camps de futbol i als pavellons d’esports, entre altres llocs dels diferents pobles. Això permet arribar, també, a les persones que habitualment no assisteixen a la resta de xerrades o actuacions que es porten a terme en aquest àmbit.

Les 33 accions de sensibilització tindran 5 eixos temàtics que, segons indica el Consell Comarcal de la Garrotxa, aniran variant segons els espais on es portin a terme. El primer és «Sexualitat i gènere», aquí es treballa sobre la diversitat sexual i de gènere per conèixer i entendre conceptes com sexe, gènere, LGTBI, normes i rols de gènere, entre d’altres. El segon eix és «Cossos diversos», aquí es treballen conceptes com bodypossitivity, neutralitat corporal, grassofòbia, entre altres. Un altre tema són les «Masculinitats», en aquest cas l’objectiu és reflexionar al voltant de la construcció de la masculinitat, els rols de gènere associats a la masculinitat i com aquests rols afecten homes, dones i persones no binàries. Un altre eix temàtic és «Cures i prevenció de les violències», en aquest cas l’objectiu és focalitzar-se en la prevenció de les violències masclistes mitjançant la informació i la sensibilització envers aquestes violències i posant les cures al centre. Finalment, hi ha «Estereotips i rols de gènere», on es treballa la igualtat de gènere des de l’arrel de la desigualtat, els rols i estereotips de gènere que s’aprenen des de la infantesa.

Des del Consell Comarcal expliquen que aquests punts de sensibilització són gestionats per l’entitat Aritja i la sensibilització es porta a terme a través de dinàmiques participatives, fulletons informatius i altres materials creats específicament per aquesta campanya. «És mitjançant materials gamificats, marxandatge i documents informatius que es genera un espai per informar-se, qüestionar i reflexionar al voltant de les diverses agressions que vivim, normalitzem i/o exercim en el nostre dia a dia», declaren.

Localitzacions

Els pròxims llocs on es podran trobar aquests punts lila diürns serà a Mieres, el 26 d’agost, de les deu del matí a la una del migdia en el Pavelló Municipal; l’1 de setembre de cinc de la tarda a vuit del vespre a Argelaguer; el 14 de setembre a Castellfollit de la Roca, de cinc de la tarda a nou de la nit, en el marc de la festa de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA); el 15 de setembre de dotze del migdia a tres de la tarda en el Santuari de Sant Ferriol; i el 19 d’octubre en el Firal, pel Ballar Olot.

Abans d’això, però, en els mesos anteriors també s’havien trobat aquests punts lila a Sant jaume de Llierca en Festival Meandre, a les Planes d’Hostoles, a Besalú, a la piscina de Sant Joan les Fonts, a Olot en el marc del torneig de Futbol, a la piscina de Sant Feliu de Pallerols, a la plaça de Segueró de Beuda, i a la piscina de Tortellà, entre d’altres.

Retalla les violències

Aquesta proposta s’emmarca en la campanya comarcal «Retalla les violències, enganxa les cures» que en aquest 2024 ha arribat a la seva cinquena edició i que, des del Consell Comarcal, expliquen que s’ha prioritzat aquesta línia de treball com a forma de prevenció de les violències de gènere: estructural, simbòlica, psicològica, física, entre altres.

La campanya es va crear l’any 2020 a la Garrotxa amb la voluntat de difondre i treballar en la prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques «contribuint a la identificació, transformació i erradicació de les violències de gènere arreu de la comarca». n