L'Ajuntament de Queralbs aprova inicialment l'acord amb FGC per a la concessió a 30 anys de l'estació de la Vall de Núria

L'Ajuntament de Queralbs ha aprovat de forma inicial l'acord amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per la nova concessió a 30 anys de l'estació d'esquí i l'espai natural d'oci de la Vall de Núria. En un ple extraordinari, la votació ha conclòs amb els vots a favor de Junts -el partit que governa amb majoria- i els vots en contra del regidor d'ERC, Francesc Coll, i el regidor socialista, Genís Coll. "És el punt de partida del treball que s'ha fet aquests anys per arribar a una concessió ambiciosa i amb obertura al futur en un entorn emblemàtic del Ripollès i Catalunya", ha explicat la seva alcaldessa, Imma Constans. Prèviament, el president de FGC, Antoni Segarra, i l'alcaldessa han explicat l'acord als veïns.

Entre els punts que inclou l'acord hi ha el compromís de FGC de fer inversions i millores en les finques de la concessió per un import de més d'1,6 milions d'euros fins al 2026. També figura un dels punts que reclamava el consistori, com és el pagament d'un cànon. Serà de 17.500 euros anuals. I en cas que Ferrocarrils obtingui un EBIT positiu (benefici abans d'interessos i impostos) per l'explotació de les activitats, el cànon pujarà a 20.000 euros durant els períodes en què es mantingui aquest benefici. La concessió, a 30 anys, inclou l'estació d'esquí, l'espai d'oci i la Cabana dels Pastors.

Període d'al·legacions

Amb aquesta aprovació inicial, la tramitació administrativa seguirà el seu curs amb l'exposició pública obrint un període d'al·legacions i la seva aprovació definitiva. L'alcaldessa expressava la seva "satisfacció", tot destacant que aquesta nova concessió incorporarà punts "molt reivindicats" com la redacció d'un pla estratègic en el termini màxim d'un any que servirà de base per a les inversions futures. "Cal posar l'estació al dia i actualitzar el que tenim", ha remarcat, tot afegint que, malgrat ser menys competitius que altres estacions més grans, destaca perquè és "històrica". Això fa que "valgui la pena mantenir-la" i treballar perquè encara sigui més atractiva per als visitants, ha dit.

Constans també ha manifestat que l'acord està "molt treballat" després d'una negociació "molt laboriosa". Durant aquests mesos, les dues parts han expressat públicament les seves divergències fins al punt que FGC havia posat sobre la taula deixar la gestió. Finalment, però, han aconseguit consensuar un acord que convenci les dues parts.

En el ple extraordinari també s'ha votat un segon punt referent a un conveni amb FGC per cooperar en l'execució de dos projectes constructius de connexió entre l'estació del cremallera i el municipi de Queralbs. Concretament, s'ha acordat amb els 3 vots a favor de l'equip de govern i el regidor socialista -el del PSC hi ha votat en contra- fer unes obres de connexió de l'estació del cremallera i la zona d'aparcament de caravanes amb l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) del poble amb un col·lector en alta que permeti diferents connexions. També es preveu una obra per millorar l'accessibilitat dels vianants entre l'edifici de l'estació i el centre de la població.