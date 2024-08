Ripoll posarà un radar mòbil davant el repunt d'atropellaments per excés de velocitat de vehicles

L'Ajuntament de Ripoll i la Policia Local volen reduir l'excés de velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà després del repunt d'atropellaments de vianants. L'any passat n'hi va haver sis. Cinc dels conductors eren de fora. "La gent del poble circula bastant bé, però prop d'un 90% dels infractors són de fora, sobretot ens ve molt turisme que implica anar a Toses o a Camprodon i van a una velocitat exagerada", explica el cap de la policia, Francesc Campayo. Volen posar cinc caixes i un radar mòbil que s'instal·larà en els punts de més afluència. "El conductor no sap on és la càmera i haurà d'anar a poc a poc", remarca. Ja han iniciat els tràmits amb l'estudi de viabilitat i esperen poder-ho posar en marxa l'any vinent.

La idea és anar movent el radar en funció del trànsit i amb el suport de les càmeres de control que visualitzen des de la comissaria. Un dels avantatges, segons Campayo, és que de nit no es veurà cap flaix a diferència del que passava amb els més antics. "El conductor estarà obligat a baixar la velocitat si no vol ser multat", afegeix.

La mesura busca reduir la velocitat al nucli urbà. "Els estudis indiquen que a més velocitat, més risc de lesió hi ha", afirma el cap de la policia. En aquest sentit explica que 1 de cada 10 atropellaments amb vehicles que circulen a més de 32 km/h són mortals, mentre que si ho fan a més de 48 km/h la xifra ja puja a 5 de cada 10 i més de 63 km/h a 9 víctimes mortals de cada 10 atropellaments, segons aquestes estadístiques. Actualment per via urbana no es pot superar els 30 km/h. "La gent que denunciem va prop del doble de la permesa", assenyala. L'any passat van saltar les alarmes amb un total de sis atropellaments i aquest any ja en porten dos, cap de mortal. "Hem de pacificar el trànsit", assenyala. Mentre no tinguin les caixes de radar, continuaran fent controls aleatoris a la ciutat.

L'altra assignatura pendent a Ripoll és l'incivisme. "És la màxima preocupació", ha assegurat. Des de principi d'any ja porten 86 actes aixecades per infraccions de les ordenances. Entre els casos més habituals hi ha propietaris de gossos que van sense morrió o deslligats, defecacions canines o persones que beuen o orinen a la via pública. D'altra banda, Campayo també destaca la importància de la col·laboració ciutadana en temes com les ocupacions il·legals d'habitatges per poder actuar amb rapidesa. L'any 2023 hi va haver 4 intents fallits i aquest any ja en porten 8 que s'han pogut evitar. L'any passat hi va haver 5 ocupacions i 4 desallotjaments i enguany, 2 ocupacions i 2 desallotjaments.

El cap de la Policia Local de Ripoll, Francesc Campayo / ACN

Més de 2 anys al capdavant i ara com a inspector

Francesc Campayo (1968) és cap de la Policia Local de Ripoll des del febrer del 2022. Va arribar-hi com a sotsinspector en comissió de servei procedent del cos de Mossos -va ser cap de sector de Trànsit a Olot des de finals del 2003 fins a principis del 2022-. Llicenciat en dret i diplomat en gestió d'administració pública, va començar la seva carrera com a Policia Local d'Olot el 1989. Set anys més tard va entrar com a Mosso d'Esquadra, on ha estat en diferents unitats com ara policia judicial, científica, seguretat ciutadana, recerca i trànsit. És advocat de formació.

Des d'aquest juliol ha ascendit a inspector, després de superar unes proves de selecció amb tres aspirants més. Aviat farà el curs de formació a Mollet. Ripoll recupera així la figura d'inspector al capdavant de la Policia Local, després d'uns anys d'haver-se'n quedat sense. El que hi havia fa uns anys va marxar a una altra destinació. Campayo es mostra satisfet i assegura que el seu objectiu és quedar-se a la comarca. "A Ripoll es treballa molt bé i la gent ens ajuda i això és important", destaca. Actualment, la plantilla està formada per 18 agents -just a l'agost n'ha entrat un- i la previsió és tenir-ne 19 a partir de l'any vinent. També hi ha dones, un 30% del total d'agents. "La mitjana és de 42 anys i hi ha moltes ganes de treballar", destaca. La incorporació de drons per vigilància i un lector de matrícules per enxampar infractors són algunes de les millores que el cos ha incorporat amb Campayo al capdavant. "I tenim més projectes", conclou.