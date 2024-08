El Santa Caterina va atendre un 7% menys de parts l’any passat

L’any passat, l’hospital Santa Caterina va atendre 936 parts, un 7% menys que el 2022, quan n’hi va haver 1.007. Del total, el 69% de les mares que van tenir el seu fill al centre hospitalari van optar per la lactància materna exclusiva en el moment de l’alta. Per altra banda, el 100% de nadons nascuts són col·locats pell amb pell sobre la mare al néixer i un 77% s’enganxen al pit a la primera hora de vida.

L’hospital Santa Caterina compta des de l’any 2018 amb un servei de suport a l’alletament, a càrrec de dues professionals acreditades com a consultores internacionals en lactància materna, un certificat emès pel Consell Internacional de Certificació de Consultors en Lactància (IBCLCE) amb què valida el professional de la salut millor preparat i format per proporcionar ajuda qualificada en lactància materna.

Aquest servei ofereix un suport a les mares i nadons mentre estan ingressats a l’hospital però també quan marxen d’alta per si es presenta alguna dificultat o problema amb la lactància. Un cop la mare ja ha marxat de l’hospital aquest suport es fa per telèfon o amb visites presencials, segons sigui la necessitat. Els motius de consulta són variats: clivelles, mastitis i altres causes de dolor, escàs guany ponderal del nadó, desig de retirar els suplements de llets de fórmula per aconseguir una lactància materna exclusiva, dubtes amb tirallets i mugroneres, entre d’altres.

El servei de suport també disposa d’un grup d’alletament, amb activitat setmanal i d’una Comissió d’Alletament pluridisciplinària integrada per llevadores, pediatres, ginecòlegs i personal infermer.