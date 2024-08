Territori exigeix mesures a Endesa per evitar que les cigonyes morin electrocutades

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica té previst reunir-se les pròximes setmanes amb la companyia Endesa per exigir-li que prengui mesures correctores a les torres elèctriques per evitar la mort de cigonyes blanques, tal com recull la legislació. El Govern recorda a l'empresa, que és propietària del 90% de la xarxa de distribució del país, que aquestes aus estan protegides per directives europees, lleis estatals i pel Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya. Més de 300 exemplars de cigonya blanca moren anualment a les torres, segons el Govern.

Aquest mateix divendres, entitats naturalistes i ecologistes de les comarques gironines han demanat al Govern que actuï "de forma ràpida" exigint a l'empresa de subministrament elèctric el compliment de la normativa de mesures de protecció de les torres elèctriques per evitar la mort d'ocells protegits. La reclamació arriba després de localitzar més de 70 cigonyes mortes electrocutades en només cinc dies. Entre el 15 i el 21 d'agost, han trobat 37 exemplars sota torres elèctriques a Girona i a Sant Gregori (Gironès); 24 a la Vall d'en Bas (Garrotxa), quatre a Llers i Riumors (Alt Empordà) i onze a Arbúcies i Bonmatí (Selva).

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque , ha assegurat que el departament farà tot el possible per revertir aquesta situació i ha demanat a Endesa "que actuï amb la màxima celeritat i introdueixi mesures per aïllar o fer passar el cablejat per sota terra". La consellera ha demanat prioritzar l'actuació "en les zones de pas de les aus durant la migració, que acostumen a ser entre Osona i les comarques gironines".

Les cigonyes blanques estan en plena temporada de migració i actualment estan viatjant des del centre d'Europa fins a l'Àfrica, al sud del Sàhara. Durant el trajecte, descansen en punts elevats, sobretot en torres elèctriques, on s'electrocuten i moren a causa del contacte amb el cablejat. És habitual que morin entre 15 i 20 exemplars de cop. El cos d'Agents Rurals aixeca anualment acta d'unes 700 aus mortes per culpa de les línies elèctriques, de les quals més de 300 corresponen a cigonyes blanques.