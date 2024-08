El Trueta i Santa Caterina atenen 700 casos d'uveïtis, la tercera causa de ceguesa de l'Estat

Els hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt han atès 700 casos d'uveïtis des de la posada en marxa de la unitat conjunta el 2017. Aquesta patologia és la tercera causa de ceguesa en tot l'Estat i el tractament depèn de l'origen. La uveïtis pot ser causada per malalties autoimmunitàries, infeccions o traumatismes. També hi ha casos que se'n desconeix l'origen. Els pacients d'aquesta unitat conjunta són atesos al centre del Güell o bé al Santa Caterina i en cada visita els rep diferents metges especialistes. En aquest grup multidisciplinari hi treballen professionals d'oftalmologia, reumatologia i medicina interna.

La uveïtis és una patologia que té una incidència majoritària en persones d'entre 45 i 64 anys (representen el 25% de tots els casos). Les persones que ho pateixen tenen pèrdua de visió, dolor ocular o l'ull vermell. A més, es tracta de la tercera causa de ceguesa previsible de l'Estat i la incidència de la patologia és d'entre 17 i 52 casos nous a l'any per cada 100.000 habitants en els països desenvolupats.

Malgrat tot, encara és una malaltia poc coneguda per la societat. El seu origen prové de la inflamació d'una capa que embolcalla l'interior del globus ocular i rep el nom d'úvea. Aquesta capa està en contacte amb diverses estructures de l'ull, entre les quals hi ha la retina. La uveïtis està relacionada amb malalties autoimmunitàries, que són aquelles en què el sistema immunitari del pacient reacciona en contra de l'organisme. De fet, un 47,2% dels pacients atesos als hospitals Trueta i Santa Caterina han desenvolupat la uveïtis a causa d'aquestes malalties. En aquests casos, es pot fer un tractament per mantenir la uveïtis controlada i evitar nous brots.

La segona causa més freqüent són les infeccions com ara la toxoplasmosi o l'herpes perquè la úvea és especialment vulnerable. Entre el 2017 i el 2022, un 27,5% dels pacients tractats era per aquestes infeccions. En aquest cas, el tractament es basa en antibiòtics i antivirals que permet eliminar la infecció en aquesta zona de l'ull.

Unitat funcional

L'any 2017 es va posar en funcionament la Unitat Funcional d'Uveïtis i Inflamació Ocular, un grup de treball conjunt entre professionals dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt i que ha anat consolidant la seva capacitat assistencial amb 700 casos atesos. Al llarg de tots aquests anys s'han fet més de 2.000 visites, entre les de diagnòstic i les de seguiment.

La unitat està formada per professionals dels dos hospitals de les especialitats d'oftalmologia, reumatologia i medicina interna ja que l'abordatge multidisciplinari és fonamental per tractar aquesta patologia.

El 2023 la unitat va fer 418 visites i va atendre 175 pacients nous. Aquestes xifres suposen un increment d'activitat en comparació amb l'any anterior, quan es van fer 371 consultes i 143 primeres visites. De fet, l'increment d'activitat s'ha anat consolidant des de la creació de la unitat fins a convertir-se en el referent de la Regió Sanitària de Girona en uveïtis. Això significa que la majoria d'oftalmòlegs ja deriven els pacients quan detecten un cas nou que pot ser greu.