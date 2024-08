Augmenten les immersions a l'agost a la Costa Brava després d'un inici de temporada fluix

Els centres de submarinisme gironins han registrat aquest agost un augment d'immersions, després d'un inici de temporada "fluix". Majoritàriament, reben submarinistes estrangers, però també locals a tots els nivells. Per reduir la petjada ecològica, han iniciat conjuntament una campanya de recollida i reciclatge de neoprens: "estan fets amb materials derivats del petroli i no se solen reciclar correctament", diu la presidenta de l'associació de centres turístics subaquàtics Costa Brava sub, Míriam Prat. Els que puguin recollir en els contenidors que han col·locat als prop de quaranta centres associats es tractaran en una empresa especialitzada. Els centres també organitzen neteges puntuals del fons marí per retirar deixalles.

La Costa Brava ha notat aquest estiu un lleuger descens de nombre de persones interessades a fer submarinisme. Així ho revelen els centres d'immersions gironins, que celebren que l'agost estigui recuperant les xifres d'altres estius. "Ha costat una mica arrencar la temporada amb un juliol fluix en què diversos centres han treballat menys del que esperaven", ha explicat la presidenta de l'associació de centres turístics subaquàtics Costa Brava sub, Míriam Prat, que ha afegit que "l'agost s'ha animat i s'espera poder tancar-lo havent treballat com sempre".

El que sí que es manté és el perfil més habitual de submarinista que reben a l'estiu els prop de quaranta centres associats a Costa Brava sub, que és l'estranger. Tanmateix, des de l'associació també assenyalen que n'hi ha de locals que s'interessen per les immersions. Els centres ofereixen un ventall ampli d'activitats com són la immersió lleugera amb màscares de busseig, els bateigs i cursos de submarinista, així com immersions de submarinistes ja certificats.

Un submarinista llençant-se a l'aigua a la Costa Brava. / Costa Brava Sub

Reclamen certificats

Als centres de submarinisme gironins els "preocupa l'activitat il·legal per la falta de seguretat i el risc de perdre credibilitat". En aquest sentit, fa temps que reclamen a la Generalitat un segell que reconegui la seva activitat que fa, diuen, "grans esforços per complir amb la regulació que estableix la normativa". Aquests centres apareixen al llistat de punts de busseig legals de Catalunya, que la Generalitat mostra al seu web. Tanmateix, Prat sosté que "és de difícil accés pel públic general que no ho coneix". Per això, defensa "la necessitat d'agilitzar els tràmits per rebre certificats que permetin garantir la seguretat del sector".

En paral·lel, els centres que ofereixen activitats d'immersió a la Costa Brava treballen per preservar-la. "Treballem perquè les immersions siguin cada vegada més respectuoses i conscients i es facin accions de gestió per minimitzar els impactes controlables, així com intentar recuperar i restaurar alguns hàbitats", detalla Míriam Prat. A més, ressalta la importància de respectar les regulacions "essencials", diu, "per mantenir els espais, així com és essencial que qui té el privilegi de visitar-los faci el possible perquè l'activitat sigui sostenible i les generacions futures en puguin gaudir".

En aquest sentit, periòdicament es promouen neteges del fons marí per retirar-ne deixalles acumulades. "Sobretot després de temporals o riuades, s'acumulen residus al fons del mar", diu la presidenta de l'associació de centres turístics subaquàtics Costa Brava sub, que agraeix que "tot i això, es pot gaudir de la majoria d'immersions sense notar l'impacte humà".

Un grup de submarinistes fent una immersió a la Costa Brava. / Costa Brava Sub

Reciclar el neoprè

En aquest mateix sentit i amb la voluntat de preservar el medi, els centres associats a Costa Brava sub han engegat aquest agost una campanya conjunta que han anomenat 'Dive in blue'. Es tracta d'una iniciativa que permet recollir neoprens vells i reciclar-los. "El neoprè és un material encara bàsic en la fabricació dels vestits de busseig que deixa una important empremta mediambiental, perquè està fet amb materials derivats del petroli que solen acabar als contenidors de recollida selectiva tèxtil sense ser reciclats", afirma Prat.

Per fer-ho possible, s'han instal·lat contenidors de recollida d'aquest material repartits entre els 38 centres de l'associació. Tot el neoprè serà recollit a finals de mes i reciclat a través de l'empresa especialitzada Terracycle. Aquesta és la primera vegada que Costa Brava sub promou aquesta acció que finalitza al setembre, però que espera repetir aviat. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea en el marc del GALP Costa Brava.