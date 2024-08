Estiu sense grans incendis forestals i un 2024 amb 20 hectàrees cremades

Les comarques gironines viuen un estiu sense grans incendis forestals. Una situació molt benvinguda i més quan encara hi ha una sequera estructural que es porta arrossegant des de fa tres anys i és ben present al territori. Les pluges de la primavera i les de principis de juny van donar una treva al territori que com anunciaven el mes de juliol des dels Bombers i els Agents Rurals van fer canviar l’escenari previst. Es va passar de parlar d’una campanya forestal que podia ser extrema a una d’alta.

Les dades mostren com malgrat haver tingut alguna onada de calor i que el vent ha bufat de valent els incendis que s’han declarat s’han pogut contenir amb rapidesa i amb recursos i han tingut poca extensió.

Les dades parlen per si soles, des del dia 1 de juny i fins al 17 d’agost hi ha hagut 27 incendis forestals a tota la província de Girona. Aquests han cremat un total de 14,22 hectàrees, d’aquestes només 7,19 han estat forestals. Cal destacar que aquests focs s’han donat entre les comarques del Baix Empordà, la Selva i l’Alt Empordà. Caldrà veure el que queda de campanya si les xifres es mantenen baixes i la situació del terreny i la meteorologia no canvia massa.

Si s’analitza tot el 2024 (fins al 17 d’agost) també es pot comprovar com la resta de l’any tampoc hi ha hagut focs molt importants. S’han declarat un total de 67 incendis forestals i aquests no arriben a les 20 hectàrees cremades, 12,65 han estat forestals i 7,15 que no, segons les dades públiques del departament d'Agricultura. És important veure la diferència amb l’any passat, però també s’ha de tenir en compte que l’estiu també va ser prou tranquil, però llavors, sí que es va produir un incendi de grans dimensions.

El dia 4 d’agost a Portbou van cremar més de 500 hectàrees entre Portbou i Colera. Aquest incendi cal recordar que també va obligar a fer diversos desallotjaments, fins a 135 persones van passar la nit fora de casa. Va ser de fet el foc més important de tot l’estiu a Catalunya, que malgrat la sequera va poder afrontar un estiu relativament tranquil.

La resta de l’any també ho va ser i va tancar amb 89 incendis forestals, els dos més importants ocorreguts a Portbou. El primer va ser l’abril i va cremar unes 135 hectàrees i el segon, va ser el de l’agost. Precisament, aquest juliol passat els Mossos d’Esquadra van detenir un bomber voluntari del parc de la Jonquera per presumptament provocar l’incendi.