Les comarques de Girona han registrat 61 casos de verola del mico en dos anys

La xarxa de vigilància epidemiològica de Girona ha detectat 61 casos de verola del mico (Mpox) des de finals de maig del 2022, quan va irrompre a Catalunya, fins a la darrera actualització, el 14 d’agost d’enguany. Tot i que darrerament s’està detectant un augment de casos a nivell mundial, fet que ha encès totes les alarmes; s’ha de dir que en el cas de les comarques gironines, en tot aquest any només s’ha registrat un cas.

Segons detalla un informe de Salut Pública, l’any passat només se’n van confirmar dos. Per tant, el gruix d’infeccions es va registrar el 2022 i en uns mesos determinats, concretament des del maig fins al setembre; tal com van confirmar fonts del Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona a aquest diari.

La gran majoria de casos gironins han sigut homes i la franja d’edat més prevalent ha sigut de 30 a 40 anys, tot i que hi ha hagut persones afectades des dels 18 fins als 75 anys. Gairebé tots els afectats han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i/o perianal, i en la major part dels casos, també s’han presentat a altres localitats. Algunes complicacions greus que s’han descrit des de Salut són la proctitis i l’afectació ocular.

El gran gruix de casos que es van detectar el 2022 a Girona no es van originar en cap brot, a diferència d’altres punts com a Barcelona, on n’hi va haver en diversos esdeveniments festius multitudinaris, però sí que hi va haver diversos casos relacionats entre ells perquè havien tingut contacte.

Els positius a Girona suposen el 2,47% del total detectat a Catalunya, amb 2.473 infeccions en total. Al capdavant, i amb molta diferència, hi ha la ciutat de Barcelona, on els casos representen el 72% del total al territori, amb 1.791. Seguidament, tenint en compte els serveis de vigilància epidemiològica, hi ha Barcelona Sud (259), Barcelonès Nord-Maresme (121) i Vallès Occidental i Oriental (121). Darrere de Girona hi ha Tarragona (43), Catalunya Central (29), Lleida (15) i Terres de l’Ebre (7). Per altra banda, hi ha 26 infeccions de residents fora de Catalunya.

L’informe matisa que a part d’aquests 2.473 casos, n’hi ha hagut 97 en investigació (40 probables i 57 sospitosos) i 809 casos descartats. Per altra banda, no hi ha hagut cap cas de reinfecció i la major part La major part dels afectats són homes adults, predominantment d’entre 30 i 39 anys, nascuts a Catalunya i majoritàriament residents a la ciutat de Barcelona.

Globalment, un 68,42% dels casos han presentat símptomes generals i un 57,38%, un exantema a la zona anogenital. Durant l’any 2023, el 58,76% dels casos han presentat símptomes generals i el 78,35% exantema anogenital. Pel que fa al 2024, el 81,25% dels casos han presentat símptomes generals i el 66,67% exantema anogenital. Es tracta d’una erupció de la pell a la zona de l’anus.

Des de l’inici de la infecció, 59 casos han requerit hospitalització. El 2023 han requerit ingrés hospitalari 5 casos, mentre que el 2024 s’ha registrat la necessitat d’ingrés hospitalari de 2 casos. No hi ha hagut cap defunció.

Transmissió sexual

En un 81,92% d’afectats, el mecanisme de transmissió més probable identificat ha estat el contacte estret a través de relacions sexuals, sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris. Posteriorment, han aparegut pocs casos fora d’aquest context, amb afectació d’homes (78), dones (8) i també d’infants (2), que han adquirit la infecció per ser convivents de casos confirmats o per altres mecanismes de transmissió diferents del contacte sexual.

L’any 2023, des de finals de setembre fins a finals de novembre, es va constatar un augment en el nombre de casos notificats, amb un màxim de 10 casos notificats en una setmana. Posteriorment, la notificació per setmana epidemiològica va tornar a disminuir, essent 2 el nombre màxim de casos notificats per setmana. Enguany, es registra un màxim de casos notificats el febrer, amb un total de 5 casos notificats en diverses setmanes. I no ha sigut fins al juliol que a Catalunya s’han notificat 4 casos confirmats i, durant el mes d’agost, no n’hi ha hagut cap de moment. En els darrers tres mesos, des del 14 de maig fins al 14 d’agost, a Catalunya s’han notificat 9 casos confirmats. El 79% de positius d’enguany provenen de la ciutat de Barcelona.

El 23 de juliol de 2022, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l’emergència internacional per Mpox que va estar activada fins a l’11 de maig de 2023, moment en què els casos s’havien reduït gairebé un 90% a escala mundial.

En data 14 d’agost de 2024, l’OMS ha tornat a declarar l’Mpox emergència de salut pública d’importància internacional per l’augment de la declaració de casos a l’Àfrica, especialment a la República Democràtica del Congo.

Subscriu-te per seguir llegint