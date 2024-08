Salut augmenta les cites de vacunacions davant l’alta demanda

Davant dels darrers contagis, i de la comunicació d’alerta internacional per la verola del mico, hi ha hagut un augment de les consultes que ha rebut Salut amb relació a la vacuna i a altres aspectes relacionats amb aquesta. Per aquesta raó han ampliat la disponibilitat de cites per vacunar.

La vacuna de la verola del mico està disponible a Catalunya des de l’any 2022, quan hi va haver la primera emergència, i, des de llavors, Salut ha administrat més de 23.500 dosis, de les quals 2.000 s’han administrat durant el 2024. Des de Salut asseguren que Catalunya és una de les comunitats autònomes que més dosis de la vacuna ha administrat a l’estat.

Actualment, les vacunes estan disponibles en alguns hospitals d’arreu de Catalunya, entre els quals s’inclou l’Hospital Josep Trueta, i en diversos punts habilitats pel territori.

Des de Salut asseguren que en aquests moments disposen de dosis suficients per poder atendre la demanda de vacunes per a les indicacions vigents, que són les «consensuades en l’àmbit estatal». Això es refereix que no es recomana que tota la població es vacuni, només a grups concrets.

Així, per rebre la vacuna cal tenir més de 18 anys, tenir relacions sexuals d’alt risc (múltiples parelles sexuals, consum de drogues durant les relacions sexuals, infeccions de transmissió sexual habituals...), no haver passat la malaltia, no tenir administrada cap vacuna de la verola amb anterioritat, no haver estat en contacte estret d’un cas positiu en els deu dies previs i no presentar cap simptomatologia en el moment de la vacunació.

Dues dosis

Perquè la vacuna sigui efectiva, i per garantir la màxima protecció, Salut recorda que és necessari rebre les dues dosis perquè, després de rebre la pauta completa, les persones «desenvolupen suficients anticossos per protegir-se i impedir que es desenvolupi de manera greu o molt greu».

Per prevenir la verola del mico Salut disposa de dues vacunes del mateix laboratori: Jynneos i Imvanex. De fet, la vacuna que s’administra contra la verola del mico és la mateixa que la de la verola, ja que, segons Salut, els dos virus són genèticament similars, i per això la mateixa vacuna es pot utilitzar per prevenir les dues malalties.

Els casos vacunats

Pel que fa als casos de verola del mico i la relació amb la vacuna, Salut indica que dels 2.473 casos confirmats a Catalunya, 319 (12,90%) havien rebut, com a mínim, una dosi de la vacuna contra la verola durant la infantesa i 66 (2,67%) casos van rebre la vacuna en el context del brot actual.Com es pot veure a la taula d’aquests 66, 46 han rebut algunes dosis de la vacuna abans de començar a tenir símptomes i 10 casos han rebut la vacuna després de la infecció.

En 1 cas addicional, s’ha donat una primera dosi de la vacuna abans de la infecció i una segona dosi després. No es coneix la data de l’administració de la vacuna en 9 casos i en un dels casos no es coneix la data d’inici de símptomes.

