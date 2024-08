Cauen un 25% les trucades al telèfon contra la violència masclista de gener a abril

El telèfon contra la violència masclista rep més de dues trucades cada dia que s’han fet des de les comarques de Girona. Entre el mes de gener i l’abril se n’han gestionat 244 per motius relacionats amb violències masclistes. Es tracta d’una xifra que representa una davallada del 25% respecte al mateix període de l’any passat (327). Amb tot cal dir que per mesos, es passa d’un gener amb 55 telefonades a un mes d’abril, on se’n van gestionar gairebé el doble, 80. Això podria començar a denotar que en els següents mesos les dades poden anar a l’alça i acabar el 2024 amb gairebé el seu rècord que es va situar en 857 abans de la pandèmia.

Cal recordar que aquest recurs dirigit a les dones maltractades o a persones del seu voltant és el telèfon 900 900 120. Només fent-hi una trucada poden demanar ajuda i assessorament. I és que cada cop hi ha més dones que són víctimes de violència masclista que denuncien el malson. Tot i això, encara hi ha dones que no s’atreveixen i abans de fer aquest pas busquen d’altres recursos. Sovint també hi ha familiars que són qui alerten al telèfon que una dona pròxima és qui pateix maltractaments.

Les dades públiques del Departament d’Igualtat i Feminisme mostren que la majoria de les telefonades -com és lògic per l’alt nombre de població- són procedents de la comarca de Gironès. I és que en quatre mesos, s’han realitzat 90 trucades des d’aquest territori. La següent àrea de població que ha generat més telefonades és la Selva (52) i a poca distància la segueix la de l’Alt Empordà (49). Mentre que la del Pla de l’Estany és l’àrea des d’on se n’han emès menys de peticions amb dues.

Les dades globals de Catalunya mostren que el servei ha acumulat 4.658 atencions entre gener i abril. Cal dir que aquest darrer mes és també el que va generar més telefonades, amb un total de 1.240.

Violència en la parella

Pel que fa a les persones que generen les telefonades, d’entrada cal destacar que majoritàriament és la víctima (78,24%) i en segon lloc hi ha alguna persona del seu entorn familiar (17,99%).

Quant a les víctimes ateses que van trucar des de les comarques en aquest servei de la Generalitat, se’n pot extreure un perfil: el d’una dona de nacionalitat espanyola, que pateix violència en l’àmbit de la parella (83,5%) , que es troba en el moment de la telefonada en relació de parella (55,56%) amb el maltractador i que pateix sobretot violència de tipus psicològic (19,55%) i que viu en el domicili amb l’agressor i que té fills.

El telèfon 900 900 120 està connectat als diferents serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. En aquest sentit, per exemple, a través d’aquesta línia es poden programar visites als serveis que necessiti cada dona. Si és necessari, també té capacitat per fer trucades de seguiment dels casos.

Tres dones mortes

Aquesta xacra també ha acabat amb tres crims des de principis de l’any. Concretament, amb tres dones mortes per violència en l’àmbit de la parella. El primer feminicidi va ser notícia el dia 28 de gener quan uns familiars van trobar una dona de 44 anys desapareguda assassinada a ganivetades en un vehicle a Torroella de Montgrí. Els Mossos van detenir la seva parella quan intentava fugir a Flaçà.

El 22 de febrer una altra dona, en aquest cas de 37 anys, va morir a ganivetades a casa seva a Olot. Aquest segon crim masclista a més va acabar amb l’home mort ja que es va intentar suïcidar després dels fets i va morir arran de les ferides poc després a l’hospital.

El tercer crim és el resultat d’una dona de 62 anys que va resultar malferida en rebre una pallissa el dia 3 d’abril a Cistella presumptament a mans de la seva parella. Aquesta però va estar ingressada molt greu a l’hospital Josep Trueta i va morir el 10 de juny. Els fets van passar aquell mateix al vespre en un mas aïllat on vivien ambdós i la policia ja va detenir el presumpte autor per la greu pallissa que va acabar essent mortal.

