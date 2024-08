Les comarques gironines ja sumen més de setanta morts per la calor aquest estiu

La calor intensa que s’ha registrat a la província de Girona en diversos períodes d’aquest estiu hauria provocat la mort de més de setanta persones segons les estimacions de l’Institut de Salut Carles III, que recull dades a través del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable.

Concretament, el sistema ha registrat un total de 72 morts entre el juliol i fins al 22 d’agost. El gruix, de moment, es concentra en aquest darrer mes, que és precisament el que ha registrat temperatures més elevades, amb un total de 50 defuncions. De moment, la dada se situa per sota de l’agost de l’any passat, però encara falta una setmana perquè finalitzi i la xifra podria augmentar.

Per altra banda, el juliol va deixar 22 morts, tres més que l’any passat. Però el rècord absolut des que va començar el registre data del 2022, quan es van encadenar diverses onades de calor i a finals de mes les morts atribuïbles a la calor van arribar a 57.

L’Institut de Salut Carles III va començar aquest recompte el 2015. Des de llavors també destaca el juliol del 2019, amb 22 morts i el 2015, amb 19. Malgrat tot, les xifres d’enguany no es queden enrere, ja que se situen entre les més elevades dels últims estius. Tot i que el mes va començar amb temperatures per sota la mitjana, a mesura que van avançar les setmanes van augmentar els registres. Entre el 9 al 12 i entre el 16 i el 21 es van detectar dos episodis de calor molt intensa. Els primers rècords de l’estiu van arribar el 19 de juliol, amb més de 36 graus a Girona i Darnius. I a partir del 23 de juliol fins al 13 d’agost es va registrar un episodi de calor molt intensa mantingut.

Les màximes d’aquest estiu, de moment, daten del 10 d’agost amb 37,6 graus a Girona. Les mínimes també van provocar nits d’insomni a moltes zones. Per tot això, de moment l’agost ha deixat una cinquantena de defuncions. Abans que es tanqui el mes, de moment la xifra ja està per sobre de tots els períodes anteriors, excepte l’any passat. És a dir, l’excés de morts per aquesta causa el 2022 van ser 24; el 2021, 17; el 2020, 7; el 2019, 1; el 2018, 34; el 2017, 23; el 2016, 8 i el 2015, 3.

De moment, el rècord data de l’any passat, amb 60 traspassats. La majoria es van concentrar a la segona quinzena del mes, degut a una onada de calor amb valors extrems.

Tornant a aquest estiu, si s’observa la cronologia diària, l’excés de morts atribuïble a la calor es va començar a observar a partir del 19 de juliol, amb un augment destacat a partir del 29. Els dies que se’n van registrar més van ser l’1, el 2 i el 3 d’agost, amb cinc cada dia i amb un total de quinze.

Aquestes temperatures extremes, segons els experts, passen factura a la salut i poden provocar la mort per cop de calor o deshidratació en persones vulnerables, sobretot persones grans o amb patologies prèvies.

Més de 85 anys

Pel que fa a l’edat, la majoria de persones traspassades per les elevades temperatures aquest estiu tenien més de vuitanta-cinc anys, en concret, 39 en total, xifra que representa més de la meitat en total. Tot i això, des d’edats inferiors, a partir dels quaranta-cinc anys, ja s’han notat les defuncions. Inclús n’hi ha tres d’entre 15 i 45.

Finalment, entre juliol i agost de moment s’han observat 1.004 morts per totes les causes a la província de Girona. El registre fa un càlcul i una comparativa d’allò esperat amb les dades reals. Els experts n’havien estimat unes 904, per tant n’hi ha hagut més. De fet, de moment es comptabilitza un excés d’un centenar de morts per diverses causes, 72 de les quals atribuïbles a les temperatures.

Pel que fa al global d’Espanya, entre juliol i agost de moment s’han produït 2.099 defuncions atribuïbles a la calor, una de les xifres més elevades dels últims anys. Un estudi publicat a la revista The Lancet determina que Espanya serà un dels països europeus amb major risc de mortalitat atribuïda a la calor. La recerca detalla que els punts de més perill se situen en latituds meridionals, especialment en regions d’Espanya, Itàlia i Grècia, però que també es poden estendre a zones septentrionals.

Espanya, segon país europeu amb més morts l’any passat Un total de 47.690 persones van morir a Europa a causa de les altes temperatures el 2023, l’any més càlid registrat a escala mundial i el segon amb més mortalitat per aquest motiu de la darrera dècada. Les dades, revelades per un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), indiquen que Espanya va ser el segon país europeu amb més morts per calor, 8.352. Tot i això, si es té en compte la taxa de morts per cada milió d’habitants, és la quarta nació més afectada, darrere d’Itàlia, Bulgària i Grècia. Els investigadors avisen que la vulnerabilitat a la calor dels europeus ha disminuït progressivament i calculen que, sense els processos d’adaptació d’aquest segle, la càrrega de mortalitat durant l’any passat hauria estat un 80% més elevada. L’estudi, publicat a la revista científica Nature Medicine, utilitza registres de temperatura i mortalitat de 823 regions de 35 països europeus durant el 2015 i el 2019 per ajustar models epidemiològics i estimar la mortalitat relacionada amb la calor a cada regió europea l’any passat . Tot i que, a diferència de l’estiu del 2022, el 2023 no es van registrar grans anomalies tèrmiques, els resultats de l’estudi assenyalen dos episodis de temperatures extremes a mitjans de juliol i finals d’agost com els responsables de més del 57% de la mortalitat global estimada: més de 27.000 morts. Del total de les morts registrades, 47.312 s’haurien produït durant el període més calorós de l’any, entre el 29 de maig i l’1 d’octubre. En concret, els països amb més taxes de mortalitat per cada milió d’habitants relacionada amb la calor es troben al sud d’Europa: Grècia (393 morts per milió), Bulgària (229), Itàlia (209), Espanya (175), Xipre (167) i Portugal (136).

