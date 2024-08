Asfalten Antoni Llopis en el marc del projecte de dinamització comercial d'Olot

En el marc del projecte de «Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot des del centre històric», finançat amb els fons Next Generation EU, el pròxim dijous 29 d’agost s’asfaltarà el carrer Antoni Llopis. De les nou del matí a la una del migdia no es podrà circular en el tram comprès entre el carrer del Rengle i el carrer de l’Hospici i, per tant, els usuaris dels pàrquings ubicats en el carrer Antoni Llopis no podran entrar o sortir-ne.

Per poder fer aquests treballs continua tallada la circulació de vehicles pel carrer Hospici i Plaça Mora i en el carrer del Rengle es manté la zona habilitada provisionalment per fer operacions de càrrega i descàrrega dels proveïdors de la Caritat i de la residència Montsacopa, així com l’estacionament de vehicles de familiars de residents.