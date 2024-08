La compravenda de segona mà es consolida a tot l’Estat

La preocupació per aquesta pujada de preus dels articles necessaris per a la «tornada a l’escola», no només preocupa a gironins i catalans, sinó que, segons l’enquesta realitzada per Milanuncios, és un maldecap generalitzat a tot l’Estat i, la compravenda de material de segona mà, ja s’ha convertit en una tendència consolidada entre les famílies d’arreu del país.

El 90% de les famílies afronten amb recel aquest moment de l’any, amb un 22% dels enquestats estimant que es gastaran entre 200 i 300 euros en la compra de materials i un 44% afirmant que serà més del que van desemborsar l’any passat. Per fer front a la despesa, el 67% admet haver utilitzat webs de compravenda de productes de segona mà i, un 55% dels enquestats, considera tornar-ho a fer de cara a l’inici del curs 2024-2025, per arribar a estalviar entre 100 i 200 euros.

El llibre de text, l’estrella

Els llibres de text són el producte estrella de la compravenda de segona mà. Durant el mes de juliol, a la que acaba el curs escolar, els anuncis relacionats amb llibres de text creixen un 29% respecte al juny, i se situen en una mitjana de venda de 27 euros per llibre, un 7% menys del preu mitjà que van oscil·lar l’estiu del 2023.

Les cerques de llibres de text dins l’aplicació web creixen un 118% a la que arriba l’estiu i, en el cas d’aquest any, també han augmentat un 19% respecte a la temporada estival passada. En concret són els llibres de Batxillerat els que més s’han buscat, seguits dels universitaris, ja que són molts els estudiants que opten per la segona mà a l’haver d’assumir les despeses dels llibres. Quant als llibres d’educació Primària també han experimentat un creixement de consultes al web, en concret un increment del 20% respecte a l’estiu anterior.

Encara que en menor mesura, també han augmentat les cerques d’anuncis d’uniformes, fins a un 8% més que l’any passat, i els elements informàtics, en especial les tauletes, que han incrementat un 6%.

Si ens fixem en la quantitat d’anuncis de llibres de texts que es pengen al portal web, la regió de Madrid abasta un 10% del total d’ofertes publicades, seguit de Las Palmas amb un 7% i les Balears amb un 5,5%. Si en lloc de l’oferta reparem en la demanda, Andalusia és la comunitat autònoma que mostra més interès per l’adquisició de llibres de text de segona mà, acumulant un 19,2% de totes les cerques estatals. La segueixen Madrid amb un 18,9% de recerques i posteriorment les Canàries amb un 9,75%.

Barcelona se situa en tercera posició pel que fa al preu de venda mitjà més alt dels llibres de text venuts a través de Milanuncios, amb 15 euros de mitjana. Per sobre només es troben els 20 euros pels quals s’ofereixen a Madrid i, en primer lloc, els 65 euros de València. A l’altre costat de l’espectre, els llibres de text més assequibles són a les Balears, on tenen un preu mitjà de 14 euros, seguits dels 16 euros que costen a Castella i Osca i els 17 euros de Guipúscoa.

