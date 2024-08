Trenta-quatre dones han mort per violència masclista en 22 anys a Girona

Aquesta setmana s’han hagut de lamentar dos feminicidis a Catalunya. Ambdós presumptament perpetrats amb arma de foc pel mateix home, un comissari de policia jubilat que es va suïcidar després de matar les seves dues exparelles a Rubí i a Castellbisbal.

Aquesta xacra no s’atura i analitzant els assassinats de dones que hi ha hagut a Girona des que hi ha dades públiques (2023) es pot veure com trenta-quatre dones han mort arran d’un crim masclista en els últims 22 anys a la província. Gairebé cada any hi ha hagut la mort d’una dona -en 16 dels 22 anys-.

En aquest context també ha perdut la vida un menor, un nen de 5 anys que va morir assassinat pel seu pare a Bellcaire d’Empordà aquest any. Un cas considerat violència vicària perquè va apunyalar greument a la mare del menor.

Un aspecte a destacar és que de les 34 dones mortes en l’àmbit de la violència masclista en aquests 22 anys, només cinc havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor. Es tracta d’una mesura que poques dones malauradament havien utilitzat perquè sovint els maltractaments o la situació que viuen a casa aquestes dones es queda en silenci i no acaba sortint a la llum i, per tant, ni família ni policia saben què passa entre la parella o l’exparella.

Aquest any hi ha hagut tres assassinats masclistes i precisament, en cap d’ells la víctima havia presentat denúncia prèvia, segons consta en l’estadística del Ministeri d’Igualtat. El primer es remunta al 28 de gener quan uns familiars van trobar una dona de 44 anys desapareguda assassinada a ganivetades en un vehicle a Torroella de Montgrí. Els Mossos van detenir la seva parella quan intentava fugir a Flaçà.

El 22 de febrer una altra dona, en aquest cas de 37 anys, va morir a ganivetades a casa seva a Olot. L’home després de cometre el crim es va intentar suïcidar i va acabar morint poc després de les ferides a l’hospital.

El tercer crim en canvi, no es va conèixer fins al cap d’uns mesos perquè la víctima estava ingressada a l’hospital. Es tracta d’una dona de 62 anys que va resultar malferida en rebre una pallissa el dia 3 d’abril a Cistella a mans de la seva parella. Aquesta va estar ingressada molt greu a l’hospital Josep Trueta i va morir el 10 de juny.

Nou nens orfes

Arran de la mort de la mare i també, del suïcidi posterior del pare hi ha hagut fills menors d’edat que s’han quedat orfes. Hi ha un total de nou fills que s’han quedat sense pares a les comarques gironines en aquests 22 anys arran d’un crim masclista.

Quant al perfil majoritari dels agressors que han comès els 34 crims, se situa en un home d’entre 31 a 40 anys. Pel que fa a l’origen, n’hi ha la meitat d’espanyols i l’altre, estrangers. Mentre que la víctima es tracta sobretot de dones d’entre 31 a 50 anys i que majoritàriament és estrangera (20).

Violència vicària a Bellcaire

El Ministeri d’Igualtat també publica les dades sobre els menors d’edat que han perdut la vida arran d’una situació de violència de gènere. En aquests 22 anys, hi ha hagut un únic cas a la província.

Va succeir el 3 d’abril en una casa de Bellcaire d’Empordà. El pare de 27 anys va matar el nen de cinc anys i va apunyalar també la mare. La dona de 29 anys va tenir temps de demanar ajuda als veïns i ella se’n va sortir però va ingressar crítia a l’hospital Trueta. En canvi, el nen malgrat els intents dels sanitaris, va morir arran de les ferides d’arma blanca. Al cap d’unes hores, l’home va ser detingut pels Mossos a Albons. La parella estava en tràmits de separació però no existia cap antecedent judicial de violència. El jutge el va enviar a presó provisional sense fiança.

Aquest cas va consternar la província de Girona i es va convertir en el primer cas de violència vicària. I és que els investigadors dels Mossos sospiten que l’assassí de Bellcaire no va rematar la mare perquè patís el dol pel seu fill.

