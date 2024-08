Núria no perd visites tot i el conflicte per la concessió

El complex turístic de Vall de Núria no ha detectat una disminució en el nombre de visitants durant l’estiu, malgrat la inquietud que s’havia generat en el teixit empresarial de la Vall de Ribes i el Ripollès per la manca d’acord en la renovació de la concessió entre l’Ajuntament de Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat.

La mateixa empresa pública reconeix que encara que fins a final d’agost no es farà el còmput global per valorar el conjunt de visitants «cap dada ens indica que hagi vingut menys gent que l’estiu passat». En tot cas reconeixen que hi ha hagut un desplaçament de visitants del mes de juliol a l’agost «atès que va ser força plujós i la gent està pujant més ara, que fa bon temps».

Zona de jocs

El fet que el parc lúdic s’hagi mantingut tancat, ha estat assenyalat per l’oposició de Queralbs com una causa que pot haver restat visitants a Vall de Núria, però Ferrocarrils argumenta que «s’ha habilitat una zona de jocs a prop del llac, que permet donar el mateix servei».

La signatura imminent de l’acord entre el consistori de Queralbs i l’empresa pertanyent a la Generalitat de Catalunya, permetrà tornar a la normalitat al principal focus d’atracció econòmica i turística de la comarca.

Una reunió amb els veïns per explicar els detalls de la renovació del conveni de concessió de Vall de Núria entre l’Ajuntament i Ferrocarrils, va ser l’episodi previ perquè, posteriorment, un ple extraordinari l’aprovés.

L’alcaldessa de la població, Imma Constans, considera que «és el millor que hem pogut aconseguir» i recorda que tothom qui vulgui fer-hi al·legacions disposa d’un termini de trenta dies per fer-ho. A més també es va aprovar un altre conveni referent a l’estació de Queralbs, que està vinculat a l’acord general. Pel que fa a l’oposició, els dos regidors de la qual hi van votar en contra, ha manifestat el seu desacord per un conveni «que hauria pogut ser molt millor», segons el republicà Cisco Coll.

A més a més, es queixa per la manca de transparència que creu que hi ha hagut durant els últims anys per part de l’Ajuntament cap als seus veïns per uns terrenys que son comunals, i lamenta «la intervenció de l’Ajuntament de Ribes de Freser en les negociacions».

El nou conveni

L’acord és per una concessió fins a l’any 2054, amb un cànon anual de 17.500 euros que Ferrocarrils pagarà a l’Ajuntament. S’elaborarà un Pla Estratègic que definirà les noves inversions futures i d’un Pla especial Urbanístic que facilitarà la seva execució. També s’hi inclouen projectes immediats per valor d’1,7 milions i inversions en nous projectes per valor de 27 milions durant el termini de la concessió. Addicionalment, Ferrocarils destinarà una mitjana de 500.000 euros anuals en manteniment i reposició d’actius i donarà cobertura de pèrdues amb 350.000 euros cada any.

