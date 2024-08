Preocupació entre els gironins per la pujada de preus de la «tornada a l’escola»

L’arribada del setembre recorda a les famílies que s’acaba l’estiu i s’acosta el retorn a les aules i, amb això, són molts els gironins i gironines que es preparen per a afrontar la «tornada a l’escola» amb uns preus cada any més elevats. L’augment d’aquesta despesa suposa una preocupació extra pel 89% de les famílies catalanes abans de l’inici de curs. Segons una enquesta realitzada per Milanuncios, una de les apps de compravenda de segona mà amb més presència a escala estatal, el 49% de les famílies catalanes tenen previst gastar més que l’any passat. El 26% de les famílies estima que el desemborsament per material escolar estarà entre els 100 i 200 euros, mentre que el 22% creuen que les despeses pujaran fins als 200 o 300 euros. Quant a la destinació d’aquest desemborsament, els productes més comprats per les famílies són els llibres de text, el material de papereria, les motxilles i la roba (bates i uniformes).

Opcions d’estalvi

Per fer front a aquestes despeses, algunes escoles i instituts compten amb projectes de reutilització de llibres. Els alumnes i les famílies poden demanar-los a l’inici del curs i tornar-los al final, de manera gratuïta sempre i quan no es malmeti el material. És el cas de l’Institut Salvador Espriu de Salt. A l’equipament, que és un centre de màxima complexitat a causa de la situació socioeconòmica de la zona, un bloc de llibres nous d’ESO, que costen uns 300 euros, suposen un pes econòmic insuportable per les famílies. Així doncs, amb aquest programa les famílies paguen una quota a l’inici del curs la qual cobreix el servei de préstec de llibres de text o les excursions dels alumnes. L’institut adquireix els llibres amb aquesta quota i els deixa als alumnes perquè els utilitzin durant l’any escolar i el tornin en finalitzar-lo. En el cas que el llibre no torni o torni en molt mal estat es cobra a l’alumne el preu del llibre, però «més del 90% dels llibres estan molt ben cuidats», assegura Xavier Serra, director del centre.

Més enllà de l’estalvi econòmic el programa també alleugereix un problema de gestió i organització a les famílies, que no han de rebuscar botigues i pàgines web de segona mà a la recerca dels llibres, perquè ja els hi donen des de l’institut. Un altre dels objectius del projecte, explica Xavier Serra, és «implicar i responsabilitzar l’alumne, ja que al final és el primer interessat en què es pugui continuar fent».

D’altra banda, de cara a aquest curs 2024-2025 s’està portant a terme la segona edició del val escolar. El programa impulsat per la Generalitat va destinat als alumnes de primària i secundària dels centres públics i concertats i aquest any tindrà un valor de 60 euros, dos vals de 30 euros per a cada infant. Aquests vals es podien activar des del juny a través d’una pàgina web del Govern i les famílies tindran fins a finals de novembre per gastar-los en els 2.147 establiments que s’han adherit a la iniciativa, amb la possibilitat de bescanviar-los per elements d’escriptura i papereria, llibres de literatura, motxilles, estoigs, calculadores o petits instruments musicals, entre d’altres. Queden fora del descompte, però, roba i calçat i elements electrònics, com ordinadors portàtils o tauletes.

La segona mà

De tota manera, les aplicacions i pàgines web de compravenda de productes de segona mà són una altra de les opcions que s’erigeixen com a una de les fonts d’estalvi més recurrents per les famílies. Segons l’enquesta de l’esmentada app, el 63% dels catalans que es troben en aquesta posició reconeix l’ús d’aquestes plataformes en el passat i, el 60%, s’ho planteja com a opció viable de cara a la tornada a les aules d’enguany.

Estimen que, amb la compra d’aquest material de segona mà, aconseguiran un estalvi d’entre 100 i 200 euros. A finals d’estiu la demanda de llibres de text de segona mà creix un 118%, sent els llibres de Primària, Batxillerat i els de la Universitat els més buscats pels usuaris de l’aplicació.

Entre les raons per les quals utilitzar aquestes pàgines web de segona mà no només es troba l’estalvi econòmic, malgrat que el 56% dels enquestats al·leguen aquest motiu, sinó que també trobem un 44% que busquen donar una segona vida a productes que encara poden ser útils i un 42% que ho fan motivats per la sostenibilitat.

I és que els preus en aquestes aplicacions de compravenda de segona mà com Milanuncios, Wallapop o Vinted, entre altres, els posa el venedor, així que poden variar i pots trobar descomptes importants que t’ajudin a estalviar fins al 50% del preu en alguns productes, «pots trobar llibres de les lectures obligatòries de segona mà en bon estat que costen 5 euros en comptes dels 10 euros que costarien de normal», assegura en Pau Baus, veí de Girona. Baus fa anys que ven material escolar a través d’aquestes aplicacions i explica que s’ha de saber què buscar: «He comprat i venut moltes coses. Els llibres, tant els de text com els de lectura, són el que es ven més bé. Altres coses, com bolis, estoigs o motxilles no valen tant la pena», diu. Un altre factor a tenir en compte és que el material escolar no es ven de manera igual al llarg del curs, «a l’agost i al setembre és quan més es ven perquè la gent es posa al dia de què ha de comprar per l’inici del curs», conclou.

Una opinió similar comparteix Verónica Ramírez, veïna d’Hostalric. Ella també posa als portals digitals de compravenda de segona mà tota mena de material escolar que les seves filles ja no utilitzen. Coincidia en el fet que, «els llibres escolars es venen bastant bé, alguns han sortit més ràpidament tan bon punt he publicat l’anunci», mentre que d’altres productes, «allà estan, i els costa més». Explicava que ha notat un augment del preu que destina al material escolar i que, per aquest motiu, recórrer a aquestes pàgines web, és una manera de recuperar una part de la inversió que fa cada inici de curs, «ja fa temps que intento vendre’ls per recuperar una part dels diners que he de tornar a invertir pel nou curs». No només, però, en destaca l’àmbit econòmic, per Verónica Ramírez també és important donar una segona vida als productes, «trobes coses que es venen noves i seminoves i també se’ls hi pot donar més vida», afirmava.

No obstant això, no tothom té les mateixes experiències en aquestes aplicacions. Mònica Llorà de Sant Hilari Sacalm, també assenyala haver notat que els preus dels materials escolars han «pujat molt» i que, per això, les pàgines de segona mà poden ser bones opcions per estalviar-se la meitat del preu. Tanmateix, Mònica Llorà explica que no tot es ven, en concret un joc d’estoigs que apunta «fa temps» que té «l’anunci penjat i ningú s’ha interessat». Ara hauria de ser l’època per vendre, fora d’aquesta temporada encara serà més difícil», diu. Ho atribueix a l’arribada del val escolar: «Potser en haver-hi el val fa que sigui més difícil vendre coses de segona mà», en especial objectes com material de papereria, estoigs o motxilles que, gràcies al val, s’obre la possibilitat d’adquirir-los a un bon preu sense renunciar que siguin nous de trinca.

