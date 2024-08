Busquen un jove que va pujar dissabte al Balandrau i no n'ha tornat

Recerca activa al Pirineu gironí. Els serveis d'emergències busquen un jove d'uns 25 anys que va pujar a fer una ruta al Balandrau i que havia de retornar-ne aquest dimarts al matí.

El seu pare és qui va donar l'avís ahir a la nit als serveis d'emergències i aquest matí ha començat una recerca sobre el terreny. Els Bombers han fet diverses passades amb l'helicòpter i per ara no se l'ha localitzat.

El progenitor ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra pels fets. Segons ha explicat als serveis d'emergències ja ahir al vespre, va portar el jove el dissabte a un aparcament de Setcases per enfilar cap al Balandrau, a la zona de Tregurà.

El noi portava tenda de campanya i altres estris per passar els dies a muntanya, ja que és una persona amb experiència i es coneix la zona.

El pare també ha relatat que havien quedat que el dilluns parlarien per com quedaven per recollir-lo, si a la mateixa zona o per Vallter2000. Aquest però ha intentat contactar diverses vegades amb el jove i no ha tingut resultats.

Per tot això, aquest matí els Bombers han començat a fer la recerca sobre el terreny amb un helicòpter, un dispositiu en el qual s uniran més efectius i també els Mossos d'Esquadra.

Amb la denúncia, s'espera que els Mossos puguin triangular el senyal del mòbil del jove i això pugui ajudar a l'hora de trobar-lo.

D'altra banda, tampoc es descarta que el noi pugui ser a la zona francesa, ja que no seria el primer cop que alguns excursionistes van a l'altra banda de la muntanya.

De moment el que se sap és que quatre dies després dels fets, no està localitzable i no es descarta res sobre el seu parador ni el que li pot haver succeït.