Detingut un home de 30 anys a Olot per entrar a robar a una casa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys per un delicte de robatori amb força en una casa d'Olot. Els fets es van produir el 8 d'agost passat pels volts de les quatre de la tarda, quan el propietari de l'immoble va sentir un soroll en entrar al seu domicili i va avisar la policia, al veure l'accés forçat i la finestra trencada. La víctima, però, no va a trobar res a faltar de les pertinences que tenia a dins de la casa i els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per intentar determinar qui havia estat el responsable del robatori. Finalment, aquest dilluns es va poder determinar el sospitós i els Mossos el van poder detenir a la capital de la Garrotxa. L'home, que no té antecedents, ha passat a disposició judicial.