Els jutjats gironins van suspendre un 38% dels judicis el 2023

La suspensió de judicis és una de les problemàtiques que enfronta l’administració de justícia des de fa temps, juntament amb la saturació de causes. Des de fa anys, la fiscalia recull aquesta dada a les seves estadístiques, i les dades demostren que el problema encara no s’ha resolt, i que les xifres es mantenen altes.

I és que durant l’any passat, dels 10.098 judicis previstos a la província de Girona amb l’assistència del ministeri fiscal, se’n van suspendre 3.815, un 38% del total. La dada implica 184 suspensions més que l’any 2022, segons les dades de la fiscalia. Això suposa tornar a citar testimonis, pèrits, forenses i quadrar les agendes dels jutges i lletrats de l’administració de justícia, que en segons quins jutjats donen cita a any vista.

Dels més de 10.000 judicis previstos, se’n van celebrar 6.283. Els òrgans que més en van dur a terme van ser els d’instrucció i primera instància. Concretament, es van celebrar 3.473 vistes de delictes lleus, mentre que se’n van suspendre 1.011, un 22,5% del total. Els jutjats penals, però, és on hi va haver més suspensions, i de fet, se’n van posposar més dels que es van celebrar: 2.757 de suspesos per davant de 2.685 de celebrats, amb un percentatge de prop d’un 51% de suspensions. La fiscalia ha sumat tant els procediments abreujats com les diligències urgents. Aquesta situació anòmala també s’ha donat als jutjats de Tarragona, i en aquest cas se n’han suspès el 58% del total (més de 4.000 davant els prop de 3.000 celebrats).

En últim lloc, pel que fa a l’Audiència Provincial (s’hi sumen procediments abreujats, sumaris i procediments de tribunal del jurat) es van celebrar 125 vistes i se’n van suspendre 47, un 27%. Pel que fa a les jurisdiccions social i contenciosa administrativa, la fiscalia no aporta estadístiques perquè la seva actuació es delimita en casos més específics. En com ara en procediments sobre vulneració de drets fonamentals, de tracte discriminatori o la vulneració de llibertat sindical, entre altres. En l’àmbit social el ministeri fiscal va comparèixer en 86 judicis a la província de Girona, dels quals 80 per assumptes sobre drets fonamentals. En canvi, només va assistir a una vista en l’ordre contenciós.

Un problema estancat

La pandèmia va impactar de ple en la resolució dels procediments, que ja de per si arrossegaven deficiències estructurals, i durant el 2020 es van arribar a suspendre 3.826 judicis, la xifra més alta de l’última dècada, segons dades de la fiscalia de Girona. L’any següent la xifra va poder eixugar-se una mica, i se’n van suspendre un centenar menys.

Si mirem dades des de 2013, les suspensions (2.948) van començar a pujar palatinament fins que el primer any de pandèmia hi va haver uns 360 casos de més del que s’havia donat els anys anteriors, una diferència que a hores d’ara no s’ha pogut escurçar.

Un 28% a Catalunya

En l’àmbit català, la xifra de suspensions de l’any passat és més baixa, ja que es van assenyalar un total de 101.850 judicis amb presència del fiscal, i d’aquests se’n van haver de posposar 28.231, prop d’un 28%. Els jutjats penals van suspendre més de 21.000 procediments.

