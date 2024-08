Un estudi avalua l'impacte dels visitants al Montseny i l'Alta Garrotxa amb fototrampeig i gravadores de so

Un nou estudi mesurarà l'impacte dels visitants als quatre espais naturals de Catalunya utilitzant càmeres de fototrampeig i gravadors de so per analitzar l'afectació sobre mamífers i aus. L'objectiu és impulsar un nou model de turisme forestal que compatibilitzi la conservació de la biodiversitat. L'estudi comprovarà els efectes de l'afluència de públic al Parc Natural dels Ports, al Parc Natural del Montseny, a l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa i a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. L'estudi, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, va començar a l'abril, s'allargarà dos anys i ara es trobar en un "moment clau" perquè és quan hi ha més visitants, coincidint amb l'època e cria de moltes espècies.

El nou estudi coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb la Fundació Emys, la Fundació Trenca i SEO BirdLife, està avaluant els efectes de l'afluència de públic en quatre espais naturals protegits de Catalunya. A través de càmeres de fototrampeig i gravadores de so, els investigadors pretenen determinar l'impacte de la presència humana sobre diverses espècies de fauna, com mamífers i aus, en hàbitats forestals.

Segons informen en un comunicat, els espais naturals seleccionats per a aquest estudi són el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Montseny, l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa i la Reserva Nacional de Caça de Boumort per ser llocs que han experimentat, durant les darreres dècades, un augment significatiu de visitants que hi van amb la intenció de gaudir de l'entorn i fer activitats recreatives a l'aire lliure. Tanmateix, el projecte remarca que diversos estudis fet en espais naturals protegits suggereixen que la compatibilitat de l'ús públic i la conservació dels valors naturals requereix una gestió específica.

Així, els investigadors apunten que la presència humana constant i intensa als espais naturals pot interferir en el comportament d'algunes espècies, limitant-ne l'espai vital disponible i alterant-ne la reproducció. Aquest impacte es dona especialment a la primavera i l'estiu, moment en què coincideixen l'època de cria i el pic de visitants a la majoria dels espais. A més, el pas constant de persones en aquests espais té altres efectes com l'erosió del sòl i els danys a la vegetació.

Entre les causes que s'atribueixen a aquest augment d'afluència s'inclouen l'increment de població, la demanda creixent de contacte amb la natura, la popularització del cotxe privat com a mitjà de transport o la democratització de la informació, que permet a un gran nombre d'usuaris conèixer espais naturals mitjançant internet i xarxes socials.

Conservació dels espais

El contacte amb la natura i les activitats exteriors són essencials per a una bona salut física i mental. Per aquest motiu, l'estudi busca compatibilitzar les activitats recreatives a l'aire lliure amb la conservació dels valors ecològics d'aquests espais. Així, el projecte proposarà mesures per recuperar i millorar els ecosistemes forestals, protegint zones especialment sensibles per a la fauna i la flora, informant els usuaris sobre pràctiques respectuoses i construint espais més resilients davant del canvi climàtic i els incendis forestals.

Aquesta actuació s'emmarca en el projecte Flow4Bio, Boscos Fluids per a la Biodiversitat i les Persones, que promou el turisme forestal sostenible a zones rurals, combinant desenvolupament econòmic amb conservació de la biodiversitat. La proposta persegueix com a objectiu millorar i unificar la gestió de boscos amb molta freqüentació humana i transferir coneixements entre territoris per fomentar destinacions turístiques de qualitat i resilients al canvi climàtic.

FLOW4Bio compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.