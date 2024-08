La Garrotxa fa una prova pilot per analitzar les extraescolars dels infants

L’Escola Verntallat de la Vall d’en Bas, l’Institut Escola Greda, l’Escola Pla de Dalt i l’Escola Pia d’Olot, han participat en la primera fase del projecte pilot Itineraris Educatius Personalitzats (IEP). L’objectiu és analitzar les experiències educatives dels alumnes fora de l’escola i donar eines als tutors per identificar què es pot fer per garantir igualtat d’oportunitats a aquells infants que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Els IEP tenen en compte les activitats extraescolars que fan els alumnes i s’hi recullen tres punts: el que fa cada infant i li agrada, el que fa i no li agrada, i el que no fa i li agradaria fer. Utilitzen dues eines: el Mesograma Educatiu, que permet fer una radiografia al voltant de les relacions que té l’escola; i les Ecologies Personals d’Aprenentatge (EPA), una eina creada des de la Universitat de Girona que es basa a fer que els infants col·loquin, en un full en blanc, uns adhesius on hi han escrit prèviament l’activitat de fora de l’escola, i que són de diferents colors per diferenciar si els agrada o no, si els col·loquen molt a prop del centre, vol dir que té molta importància. Amb aquesta anàlisi es crea una fitxa individual de l’alumne, a partir de la qual els tutors obtenen informació per treballar a l’aula i a les reunions amb les famílies. Des de l’àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot asseguren que els mestres que han participat han manifestat que «és una eina útil per detectar aquells alumnes que no tenen experiència educativa fora de l’escola, un coneixement rellevant si es vol garantir que els infants tinguin experiències educatives de qualitat més enllà de les que es fan a l’escola». «També ofereix una informació global del grup de classe i, si es portés a terme a tot el centre, s’obtindria una visió de com l’escola es connecta amb la ciutat, serveis i equipaments», afegeixen.

Els temps i espais educatius ja no es poden reduir a l’escola. «Hi ha uns aprenentatges que esdevenen en diferents entorns: extraescolars, activitats de lleure, temps en família o ús d’equipaments culturals. Hi ha diferències entre els infants que poden provocar certs desavantatges», afirma Montse Riera, tècnica d’educació. Des del consistori afegeixen que al final de l’etapa d’educació primària, poden arribar a haver-hi unes sis mil hores de diferència entre un alumne que ha fet extraescolars amb un altre que no ha tingut accés.