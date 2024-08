La Generalitat pretén impulsar l'ús de l'aigua regenerada

La Generalitat pretén consolidar i impulsar l’ús de l’aigua regenerada, per això en el cas del Llobregat es preveu l’execució d’una conducció pel trasllat de cabals d’aigua residual des de l’àmbit del Besòs cap a la depuradora del Prat de Llobregat, que permetrà un funcionament a màxima capacitat de les instal·lacions actuals de regeneració i impulsió (amb un cabal d’entre 250 i 500 l/s).

Aquesta mesura, que estaria en servei abans del 2027, serviria per a incrementar la producció d’aigua regenerada. Ja en l’horitzó del 2033 es preveu que estigui en funcionament l’Estació de Regeneració d’Aigua del Besòs, fet que permetrà regenerar l’aigua en la mateixa conca del Besòs i dotar així de més recurs a les potabilitzadores d’aquest àmbit.

Sequeres cròniques

Les sequeres cròniques, cada dia més presents a Europa, i no només als països més meridionals, obliguen a buscar alternatives per poder subministrar tota la població. L’aigua regenerada n’és una: «De moment, la llei sobre sanejament urbà parla d’aplicar tractaments avançats, però en els anys que venen gairebé totes les depuradores els inclouran», explica Antoni Munné, cap del departament de control i qualitat de l’aigua de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

A més, també s’avancen la construcció dels tractaments de regeneració de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de Mataró i de l’EDAR de Figueres, que permetran disposar, per una banda, de més aigua per a la recàrrega dels aqüífers i, per l’altra, major recurs per a usos agrícoles.

De la mateixa manera, l’estratègia en la gestió de l’aigua preveu també definir actuacions d’adaptació dels sistemes de sanejament per a possibilitar la reutilització (amb l’objectiu d’alliberar recurs provinent de les xarxes d’abastament), a més d’actuacions que permetin millorar els sistemes de depuració existents.

L’aigua regenerada és aigua residual, procedent de la xarxa de clavegueram, sanejada amb un tractament extra. Però, abans que aquesta aigua sigui apta per al consum, es barreja amb el cabal del Llobregat. Un cop diluït, fluint per un tram del riu, es capta a l’estació de Sant Joan Despí, on es potabilitza.

No obstant això, cada cop és més a prop la possibilitat de beure aquesta aigua de forma directa. És a dir, sense pas previ pel riu. Però, perquè això passi, les directives europees hauran de canviar. Ara com ara, el subministrament d’aigua residual tractada no està permès.

Major suport al món local

Tanmateix, des del Govern asseguren que es contemplen noves convocatòries d’ajuts als ens locals per a la construcció de nous tractaments de regeneració, canonades de distribució i infraestructures que li són necessàries, sens perjudici de les inversions en obres i actuacions que siguin urgents i necessàries i que puguin sorgir. «Habilitarem les partides pressupostàries i els recursos necessaris i suficients per a efectuar les despeses i inversions indicades», assenyalen des del Govern.