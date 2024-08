Girona oferirà les mateixes places MIR malgrat la manca de metges

Els centres de salut de les comarques gironines arrosseguen un dèficit important de metges i altres professionals sanitaris des de fa temps i, a més, darrerament s’hi ha afegit que hi ha hagut places MIR que no s’han cobert, sobretot d’atenció primària.

La setmana passada, el Ministeri de Sanitat va publicar l’oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) per a l’any vinent i, mentre que en el conjunt de l’Estat tornen a créixer per sisè any consecutiu, amb un total d’11.943 vacants, en el cas de les comarques gironines la xifra es manté igual que l’any passat. D’aquesta manera, s’oferiran 133 places en total, 97 de les quals es destinaran a nous metges i la resta es repartiran entre professionals d’infermeria (33) i farmàcia (3).

Es tracta de la mateixa xifra que l’any passat, tot i que hi ha hagut algunes variacions en el cas de l’hospital Trueta, que concentra el gruix de les places, amb un total de 55. A diferència de l’any passat, es perden les places de MIR en cirurgia plàstica, medicina nuclear, neurofisiologia clínica i otorrinolaringologia. Per altra banda, es guanya una plaça de MIR en anàlisis clíniques, oftalmologia, oncologia mèdica i farmàcia hospitalària.

La cap d’estudis de l’hospital, Yolanda Silva, explica que des del centre sanitari estan «satisfets» ja que el Ministeri els ha concedit totes les peticions que havien fet. D’entrada, matisa que el fet que hi hagi algunes especialitats que aquest any no ofereixen plaça entra en «els plans organitzatius». Així per exemple hi ha alguna especialitat que s’ofereix en anys alterns o d’altres que depenen de la demanda assistencial i/o les capacitats de cada servei. «Des del Trueta prioritzem la qualitat formativa, és a dir, no té sentit que demanem més places d’alguna especialitat concreta si no disposem de suficients quiròfans o si no es garanteix una bona formació».

En aquest sentit, cada any valoren quines necessitats hi ha a cada servei i quines noves places poden crear, per tal de fer-ne la sol·licitud corresponent al Departament de Salut i, posteriorment, al Ministeri de Sanitat. Com a novetat, el Trueta ha rebut l’acreditació per a impartir la formació de dues noves places de metges residents; es tracta d’anàlisis clíniques i oncologia mèdica. En aquest darrer cas, actualment ja s’ofereixen dues places i, d’aquesta manera, n’hi haurà tres en total.

Les especialitats que ofereixen més places tornen a ser anestesiologia i reanimació i pediatria, amb quatre cadascuna; seguida de cardiologia, amb tres; medicina intensiva, també amb tres i ara s’hi afegeix oncologia mèdica.

Silva també ha avançat que ja han fet els tràmits per demanar l’acreditació de noves places de cara al 2026. Es tracta de medicina interna, oncologia radioteràpica, pneumologia i radiofísica hospitalària.

A part del Trueta, destaquen les 33 places MIR i 8 places d’infermeria d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), les mateixes que l’any passat.

Seguidament, la Fundació Salut Empordà n’ofereix vuit; els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, setze i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), quinze. En tots aquests centres, tampoc s’ha produït cap canvi respecte a aquest any.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2 de setembre i s’acaba el 16. Les proves d’accés es faran el 25 de gener i constaran d’un qüestionari de 200 preguntes més 10 preguntes de reserva.

El procés d’elecció de places està previst que es faci de forma telemàtica, com en els darrers anys. Aquest mètode no està exempt de polèmica, ja que fa temps que els aspirants reclamen que torni a ser presencial. És per això que Sanitat ha fet el primer pas cap a un possible canvi amb una consulta pública amb noves propostes.

Subscriu-te per seguir llegint