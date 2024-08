El Govern vol invertir 200 milions d'euros en una nova dessaladora a la Costa Brava nord

El Govern preveu invertir 2.300 milions d’euros fins el 2040 en infraestructures hídriques perquè Catalunya deixi de dependre de l’aigua de la pluja. D’aquesta quantitat, ja hi havia 1.000 milions planificats. Una de les noves infraestructures que planteja el nou executiu és una nova dessaladora, situada a la Costa Brava nord, que tindria un cost de 200 milions i que dependria del finançament del govern espanyol. Una altra de les mesures passa per desviar les aigües residuals del Besòs fins al Llobregat perquè allà puguin ser aprofitades mentre no avancen les potabilitzadores del Besòs. La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que les multes als municipis no estan contemplades.