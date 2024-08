El Museu dels Sants d'Olot posa un photocall amb elements de la Faràndula

Amb motiu de les Festes del Tura, el Museu dels Sants ha instal·lat un photocall amb elements de la faràndula olotina. Tothom qui vulgui podrà fer-se una fotografia fins a l’11 de setembre.

Tavi Algueró és l’artista olotí que va dissenyar aquesta instal·lació, que porta com a nom «Festa-la», de 5 metres d’amplada per 3,5 d’alçada, instal·lada a la planta baixa del Museu dels Sants. Ho va fer amb els elements de la faràndula que es custodien al Museu: els Gegants originals, el Cap de Lligamosques, Cabeçuts, el Gat de Sant Miquel, el Drac del Carme i l’Àliga de Sant Ferriol. També apareixen, en el mural de fons, altres figures com en Clam, en Tim o el Porc i el Xai. «Són peces a les quals se’ls nota el pas del temps en el color i les estructures ja una mica castigades pel seu ús, per això la tonalitat cromàtica en general quedava apagada. Tenint això en compte i pensant que havia de ser un element de les Festes, vaig decidir que calia incorporar elements de faràndula de nova incorporació durant els darrers anys i importants per les Festes del Tura», explica Algueró.

La idea era crear una il·lustració on les persones poguessin entrar a dins, integrar-s’hi i interactuar amb l’escena per plasmar-ho en una fotografia. Els busts dels gegants originals queden com a peces centrals envoltats de la resta de figures amb elements d’attrezzo per donar-li, com diu l’ajuntament, «un caire interactiu i integrador per fer fotos divertides». L’objectiu és posicionar el Museu dels Sants com un centre dedicat a l’artesania i a la faràndula de la ciutat fent accions que convidin a visitar-lo.