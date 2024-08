Pugen un 5,3% i s’arriba fins als 12.229 arrestats o investigats el 2023 a Girona

L’activitat policial no cessa i això es pot veure amb el nombre de detinguts o investigats que han realitzat durant un període de temps. Les dades anuals mostren que durant el 2023 va créixer el nombre en un 5,3% i que es va assolir la xifra de 12.229 d’arrestats o investigats. Aquesta és superior a la de l’any anterior, en concret en un 5,3% (11.614).

Això també és la traducció d’una pujada dels casos coneguts per la policia. En concret, van escalar fins als 48.223, un 2% més que l’any anterior (47.273) . Les dades públiques en l’Anuari del Ministeri de l’Interior també mostren la resolució d’aquests fets, que va ser del 30% dels casos. Tot i això, cal dir que el 2023 aquesta taxa va incrementar-se en un 4,5% respecte a l’any anterior, ja que es va passar dels 13.656 casos resolts als 14.275 .

En aquesta estadística s’hi tenen en compte totes les dades dels cossos policials presents a la província de Girona (Mossos d’Esquadra, Policies Locals, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera). Pel que fa als arrestats o investigats ho són per diversa tipologia delictiva. La major part, segons el perfil extret de tot Espanya, són persones que van cometre algun delicte contra el patrimoni. La majoria van acabar imputats per furts.

Quant a grup d’edat, va haver-hi 584 menors de 14 a 17 anys investigats o arrestats per la policia. Mentre que les franges d’edat amb més persones acusades hi ha la dels 41 als 64 anys, amb 4.045 persones. I la dels 18 als 30 anys, amb 4.025.

El furt és el delicte que han comès més els arrestats o investigats durant el 2023 a la província

El nombre de víctimes de tots aquests fets pels quals hi ha hagut arrestats o bé, investigats també van créixer en un 1,4%. I es va passar de 41.787 a 42.389 1 victimitzacions en un any. Per edats, les persones que tenen entre 41 i 64 anys són les que més van patir els delictes i en van ser 145.181. Es tracta d’un 8,1% de persones més que l’any 2022. Mentre que la franja dels 31 als 40 anys també va acumular el segon nombre més elevat de víctimes, arribant a 62.614, un 8% més que un any enrere.

584 menors detinguts

L’Anuari també se centra a analitzar el paper dels menors en el món delinqüencial. En el cas de Girona, el 2023 va tancar amb un 5,3% menors arrestats o investigats, però aquests van arribar als 584 (430 homes i 154 dones). Pel que fa als delictes que més els va atribuir la policia, en destaquen els furts, robatoris amb violència al carrer i el delicte de lesions.

També es pot observar el nombre de menors d’edat que van ser víctimes d’algun delicte, en van ser 999, un 5% que el 2022 i aquestes tenien entre els 14 i 17 anys.

Més de la meitat, estrangers

L’informe analitza també la procedència dels arrestats o investigats. Els estrangers representen més de la meitat dels delinqüents enxampats per la policia. En van ser 6.306 l’any passat. Una xifra que va elevar-se en un 12,1% respecte al 2022 (5.624). D’aquest hi ha 5.284 homes i 1.022 dones.

Aquí cal destacar que alguns dels delictes que més se’ls va acusar durant l’any passat per part dels cossos policials gironins: maltractament en l’àmbit de la llar, furts, robatoris amb força, robatoris violents al carrer el tràfic de drogues.

La violència en la família

L’informe anual del Ministeri de l’Interior també comptabilitza a part els casos de violència familiars i les detencions o investigacions al respecte. Aquí hi ha tant els que hagin patit la parella o exparella com també el seu entorn. En el cas de Girona es parla de 1.546 victimitzacions i d’aquestes, n’hi ha 1.137 per fets greus. També es recorda que l’any passat va tancar amb dues dones mortes per violència masclista. I que durant tot el 2023, la policia va fer seguiment de 752 casos.n

